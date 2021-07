Du lịch thế giới tiếp tục giảm sâu

Cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử ngành du lịch bước sang năm thứ 2 và ngày càng trầm trọng, khi lượng khách quốc tế đã giảm tới 85%.

Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), 5 tháng đầu năm 2021, các điểm đến trên toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng khách quốc tế. Nếu so với năm 2019 trước khi có đại dịch, con số giảm đã là 85% (năm 2020 con số này là 65%).

Theo ghi nhận, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực chịu sự sụt giảm lớn nhất về lượng khách quốc tế, với mức giảm 95% so với cùng kỳ 2019. Châu Âu ghi nhận mức giảm 85%, Trung Đông 83%, châu Phi 81% và châu Mỹ giảm 72%. Vào tháng 6, số điểm đến đóng cửa hoàn toàn, không nhận khách quốc tế là 63, so với 69 điểm vào tháng 2, trong số này có 33 ở các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Số lượng khách quốc tế ưu trú qua đêm tại các khách sạn đã giảm 147 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2020 và 460 triệu lượt so với năm 2019. Tuy nhiên, có một tín hiệu vui nho nhỏ khi lượng khách quốc tế của tháng 5/2021 giảm 82% (so với tháng 5/2019), trong khi con số của tháng 4 là 86%. Điều này xuất hiện khi một số điểm đến bắt đầu nới lỏng các hạn chế và niềm tin của du khách bắt đầu tăng nhẹ.

Du lịch quốc tế tiếp tục khủng hoảng sâu, dù có một vài dấu hiệu khởi sắc nhẹ. Ảnh: Sebastian Gollnow/Globallookpress

Tổng thư ký UNTWO, Zurab Poloikashvili, cho biết đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trên toàn thế giới, phối hợp truyền thông hiệu quả về các cải tiến công cụ kỹ thuật số để thuận lợi hơn cho việc di chuyển trong thời điểm hạn chế đi lại sẽ là yếu tố quan trọng, xây dựng niềm tin vào du lịch và khởi động lại du lịch.

Mối lo ngại gia tăng về biến thể Delta của Covid-19 đã khiến một số quốc gia áp dụng lại các biện pháp hạn chế. Ngoài ra, sự biến động và thiếu thông tin rõ ràng về các yêu cầu nhập cảnh có thể tiếp tục đè nặng lên việc nối lại các chuyến du lịch quốc tế trong mùa hè ở bắc bán cầu. Các chương trình tiêm chủng trên khắp thế giới, cùng với các hạn chế nhẹ nhàng hơn với khách du lịch đã tiêm chủng, sử dụng các công cụ kỹ thuật số như hộ chiếu vaccine điện tử của EU đều đang góp phần vào việc bình thường hóa dần việc du lịch.

Có những tín hiệu vui khi du lịch nội địa đang thúc đẩy sự phục hồi ở nhiều điểm đến, đặc biệt là những quốc gia có dân số đông. Công suất ghế hàng không nội địa ở Trung Quốc và Nga đã vượt mức trước khủng hoảng, trong khi du lịch nội địa ở Mỹ cũng cho thấy nhiều tín hiệu tốt trong vài tháng gần đây.

Trước đại dịch, du khách Trung Quốc được cho là đóng góp nhiều nhất cho du lịch thế giới. Ảnh: Medical Xpress

Du lịch quốc tế đang có chút dấu hiệu khởi sắc, mặc dù sự phục hồi vẫn còn rất mong manh và không đồng đều. Các chuyên gia cho rằng, do hậu quả của đại dịch toàn cầu Covid-19, du lịch thế giới khó có thể hồi phục trước năm 2023.

Trung Nghĩa (Theo UNWTO)