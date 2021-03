Du lịch Thái Lan e ngại Việt Nam tiếm ngôi

Hãng hàng không Thai Air Asia lo ngại Thái Lan sẽ đánh mất vị thế trung tâm du lịch của khu vực nếu không sớm đón khách quốc tế.

Hãng hàng không giá rẻ của xứ sở chùa vàng, Thai Air Asia (TAA) đang kêu gọi chính phủ nhanh chóng mở cửa lại du lịch quốc tế. Giám đốc điều hành TAA Santisuk Klongchaiya nói rằng quốc gia đang có nguy cơ mất vị thế trung tâm trong khu vực, nếu không sớm mở cửa biên giới để thúc đẩy ngành du lịch và hàng không. Ông cảnh báo rằng Thái Lan có thể thua các điểm đến như Việt Nam, nếu các hãng hàng không quốc tế quyết định chuyển các đường bay thẳng tới các quốc gia khác.

Ông Santisuk cho rằng, sau một năm chống chọi với đại dịch, chìa khóa để phục hồi ngành du lịch của Thái Lan là mở cửa biên giới, hỗ trợ tài chính qua các khoản vay ưu đãi để giúp các hãng bay duy trì hoạt động. "Nếu kế hoạch đón khách quốc tế chưa sẵn sàng, Thái Lan có thể mất những vị khách tiềm năng vào tay các đối thủ khác đã chuẩn bị sẵn sàng với một kế hoạch thiết thực", ông nói.

TAA là một trong 7 hãng vận tải địa phương kêu gọi khoản vay ưu đãi 14 tỷ baht (hơn 450 triệu USD) từ tháng 3/2020. Cũng trong năm này, hãng đã báo cáo tổng doanh thu đạt 16,2 tỷ baht (hơn 531 triệu USD), giảm 61% so với 2019. Lượng khách giảm 57% so với cùng kỳ. Klongchaiya kỳ vọng đón cùng lượng khách so với năm ngoái, nhưng trong đó khách quốc tế chiếm 15% trong 3 tháng cuối năm.

Giới chức ngành du lịch Thái Lan đang lên kế hoạch đón khách quốc tế từ tháng 7/2021. Ảnh: Pexels

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết sẽ bổ sung thêm 2 triệu phòng khách sạn vào chiến dịch kích cầu nội địa "We Travel Together". TAT đang lên kế hoạch cho một chương trình khác, hướng tới các công ty lữ hành từ giờ đến tháng 7.

Tổng cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn cho biết kế hoạch này được trình nội các vào giữa tháng 3. Theo đó, du khách được hỗ trợ tiền khi đặt chuyến bay đầu tiên tới nơi họ đặt phòng khách sạn. Mỗi công ty du lịch có thể phục vụ tối đa 3.000 khách hàng. Động thái mới này của chính quyền nhằm thúc đẩy tâm lý đi du lịch của người dân cho kỳ nghỉ sắp tới như lễ hội Songkran.

Anh Minh (Theo Bangkok Post)