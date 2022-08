Du lịch hè Đà Nẵng tạo sức hút

Nổi bật tại Đà Nẵng hè này là chuỗi sự kiện mang chủ đề Take me to the Sun thực hiện bởi Sun Group, quy tụ đa dạng loại hình từ Carnival đường phố đến đại nhạc hội Take me to the Sun, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM... Suốt 5 tuần, mỗi tuần hai buổi từ 25/6 - 24/7, Carnival đường phố Sun Fest được tổ chức tại bãi biển Mỹ Khê, là nơi người dân địa phương và du khách tận hưởng không khí sôi động của âm thanh và sắc màu từ những vũ công quốc tế.