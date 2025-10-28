Dự kiến trung tâm dạy thêm phải công khai danh sách học sinh

TP HCMCơ sở dạy thêm phải công khai danh sách giáo viên và học sinh cùng các môn học, thời lượng, mức phí,... theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung này nằm trong dự thảo quy định dạy thêm, học thêm ở TP HCM do Sở Giáo dục ban hành để lấy ý kiến nhân dân, chiều 28/10.

Việc công khai danh sách giáo viên và người học thêm là điểm mới, bởi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ yêu cầu các cơ sở tổ chức dạy thêm có hồ sơ đăng ký kinh doanh, công khai giáo viên, thời khóa biểu, lịch học, mức thu.

Theo dự thảo, các đơn vị tổ chức dạy thêm còn phải đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, quy định về giờ làm việc, phòng chống cháy nổ. Trường hợp tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, họ phải báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan quản lý, hoàn trả tiền đã thu của người học và thanh toán đủ kinh phí cho giáo viên.

Hiệu trưởng các trường công lập có trách nhiệm quản lý giáo viên khi họ dạy thêm bên ngoài. Mỗi cuối kỳ, hiệu trưởng rà soát nhu cầu của học sinh để xây dựng kế hoạch dạy thêm trong nhà trường phù hợp, kèm huy động các nguồn tài chính hợp pháp để hỗ trợ.

Sở Giáo dục và UBND phường, xã chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Những nội dung này tương tự Thông tư 29.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại THCS Trần Quốc Toản, TP Thủ Đức, tháng 6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 14/2. Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: học sinh có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em. Với mỗi môn học, trường không được dạy thêm quá hai tiết một tuần. Kinh phí tổ chức dạy thêm lấy từ ngân sách.

Với dạy thêm ngoài trường, thầy cô không được thu tiền với học sinh trên lớp của mình.

Bộ đang dự kiến xử phạt 2-20 triệu đồng với những trường hợp vi phạm, như dạy thêm cho học sinh tiểu học; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa hoặc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo với hiệu trưởng...

Mức phạt cao nhất là 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục 6-12 tháng với cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm. Trường hợp không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm, mức phạt cũng tương tự.

Lệ Nguyễn