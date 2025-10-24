Dự kiến đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay quốc tế Gia Bình

Sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) dự kiến được đầu tư 4 đường cất hạ cánh, nhà ga công suất 30 triệu hành khách, tổng mức đầu tư hơn 196.370 tỷ đồng.

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa báo cáo Chính phủ kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đã đạt điều kiện thông qua với 2/3 thành viên hội đồng đồng ý.

Hội đồng thống nhất kiến nghị Chính phủ xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án và đề xuất giao Bộ Xây dựng phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị Tờ trình. Bộ trưởng Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng, trình Quốc hội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Gia Bình được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa, tạo động lực tăng trưởng cho vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Sân bay được đầu tư đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của ICAO, khai thác các loại tàu bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới.

Mặt bằng quy hoạch sân bay quốc tế Gia Bình. Ảnh: ADCC

Theo đề xuất của Tập đoàn Masterise - chủ đầu tư, sân bay được thiết kế đạt khoảng 30 triệu hành khách/năm và tầm nhìn đến năm 2050 đạt 50 triệu hành khách/năm, bảo đảm vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế khu vực phía Bắc.

Nhà đầu tư sẽ xây dựng 4 đường cất hạ cánh, bố trí thành hai cặp ở phía bắc và phía nam, khoảng cách giữa các cặp 1.800 m, bảo đảm khai thác độc lập, kèm hệ thống đường lăn, sân đỗ, khu kỹ thuật bay thiết kế theo chuẩn 4F.

Nhà ga hành khách, cơ sở tập kết, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không; hệ thống tra nạp ngầm nhiên liệu; cơ sở cung cấp suất ăn; bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay và các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 1.884 ha, thời hạn hoạt động 70 năm. Tổng vốn đầu tư hơn 196.370 tỷ đồng cho cả hai giai đoạn, trong đó vốn góp là 29.450 tỷ đồng và vốn huy động khoảng 166.920 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đến 2030, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các hạng mục, công trình đáp ứng nhu cầu khai thác 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 2 đến năm 2025 đáp ứng công suất 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trước đó đầu tháng 8, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới tăng công suất sân bay Gia Bình gấp 5-6 lần; diện tích đất được mở rộng lên 1.959 ha, gần gấp 5 lần quy hoạch cũ.

Đoàn Loan