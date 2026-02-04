Dự kiến áp thuế 0,1% mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hóa

Cá nhân chuyển nhượng tài sản mã hóa qua nền tảng của các tổ chức cung cấp dịch vụ có thể chịu thuế 0,1% trên doanh thu mỗi lần, theo dự thảo của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa.

Theo dự thảo, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân không phân biệt cư trú hay không cư trú phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng mỗi lần. Mức này tương đương cách tính thuế với giao dịch chứng khoán.

Với nhà đầu tư tổ chức thành lập tại Việt Nam và có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa, mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng tài sản mã hóa được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao.

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được thí điểm trong 5 năm, tính từ 9/2025. Việc chào bán, phát hành, giao dịch và thanh toán tài sản mã hóa được thực hiện bằng VND.

Trước khi có chính sách thuế riêng, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa chịu thuế như chứng khoán.

Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện thí điểm thị trường này trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia.

Theo quy định, doanh nghiệp cần có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng để thành lập sàn tài sản số. Con số này cao gấp 3 lần vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần nếu so với công ty vận tải hàng không. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Phương Đông