Dự kiến 37 trường trung học nghề sau sáp nhập ở TP HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM dự kiến chuyển đổi, sáp nhập 41 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên thành 37 trường trung học nghề, tương đương bậc THPT.

Việc này theo yêu cầu sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và y tế của Bộ Nội vụ và kế hoạch của Ban chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức trong hệ thống hành chính.

Theo phương án Sở đề xuất, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT được giữ nguyên hiện trạng. 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp được chuyển đổi thành 37 trường trung học nghề.

Trung học nghề là một bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, vừa được Quốc hội thông qua ngày 11/12. Đây là mô hình tích hợp giữa kiến thức văn hóa phổ thông và kỹ năng nghề nghiệp dành cho học sinh sau bậc THCS. Người tốt nghiệp trung học nghề có thể tiếp tục học lên trung cấp, cao đẳng, đại học. Trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dự kiến phương án chuyển đổi, sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp thành trường trung học nghề của TP HCM như sau:

TT Tên đơn vị trước sắp xếp Tên đơn vị sau sắp xếp 1 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn 2 Trung tâm GDTX Chu Văn An Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 Trường Trung học nghề Chu Văn An 3 Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Trung học nghề Bà Rịa - Vũng Tàu 4 Trung tâm GDTX - hướng nghiệp Vũng Tàu Trường Trung học nghề Vũng Tàu 5 Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức Trường Trung học nghề Châu Đức 6 Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc Trường Trung học nghề Xuyên Mộc 7 Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ Trường Trung học nghề Long Điền Đất Đỏ 8 Trung tâm GDTX Phú Mỹ Trường Trung học nghề Phú Mỹ 9 Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương Trường Trung học nghề Bình Dương 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thuận An Trường Trung học nghề Thuận An 11 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dĩ An Trường Trung học nghề Dĩ An 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tân Uyên Trường Trung học nghề Tân Uyên 13 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bến Cát Trường Trung học nghề Bến Cát 14 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Giáo Trường Trung học nghề Phú Giáo 15 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dầu Tiếng Trường Trung học nghề Dầu Tiếng 16 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bàu Bàng Trường Trung học nghề Bàu Bàng 17 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX TP Thủ Đức Trường Trung học nghề Thủ Đức 18 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3 Trường Trung học nghề Nhiêu Lộc 19 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 Trường Trung học nghề Vĩnh Hội 20 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 Trường Trung học nghề Bình Tây 21 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 Trường Trung học nghề Tân Thuận 22 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 Trường Trung học nghề Chánh Hưng 23 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10 Trường Trung học nghề Hòa Hưng 24 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 Trường Trung học nghề Hòa Bình 25 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 Trường Trung học nghề Trung Mỹ Tây 26 Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú Trường Trung học nghề Tân Phú 27 Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình Trường Trung học nghề Tân Bình 28 Trung tâm GDNN-GDTX quận Phú Nhuận Trường Trung học nghề Phú Nhuận 29 Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Thạnh Trường Trung học nghề Bình Thạnh 30 Trung tâm GDNN-GDTX quận Gò Vấp Trường Trung học nghề Gò Vấp 31 Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân Trường Trung học nghề Bình Tân 32 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà Bè Trường Trung học nghề Nhà Bè 33 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn 34 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Củ Chi Trường Trung học nghề Củ Chi 35 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cần Giờ Trường Trung học nghề Cần Giờ 36 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh Trường Trung học nghề Bình Chánh 37 Trung tâm GDTX Gia Định Trường Trung học nghề Gia Định

TP HCM hiện có hơn 69.000 học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp.

Theo dự kiến, việc sắp xếp, chuyển đổi sang các trường trung học nghề sẽ thực hiện theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, TP HCM trong lớp học cảm tình Đoàn, ngày 20/9. Ảnh: TTGDTX Chu Văn An

Lệ Nguyễn