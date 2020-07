Du khách vệ sinh bừa bãi quanh lâu đài của Nữ hoàng

ScotlandBan quản lý lâu đài Balmoral bất đắc dĩ đưa ra các hướng dẫn cho việc "tè bậy" cho những người đến đây dạo chơi.

Cuối tháng 6, các nhân viên tại lâu đài Balmoral, một trong những bất động sản của Nữ hoàng Elizabeth, đã phải lên tiếng phàn nàn về sự vô ý thức của những vị khách tham quan. Theo đó, xung quanh lâu đài có rất nhiều giấy, khăn vệ sinh đã dùng rồi và vứt bừa bãi trên cỏ, quanh các lối đi và khu di tích.

Những hình ảnh không đẹp mắt quanh lâu đài được nhân viên chụp lại và đăng lên mạng xã hội với mong muốn người dân có ý thức hơn. Ảnh: Twitter.

Phía lâu đài cho biết họ cảm thấy rất thất vọng vì mọi người hồn nhiên đi vệ sinh ngay trên các lối đi ở khu di tích và quanh lâu đài. Điều đó gây ra hình ảnh phản cảm, mất mỹ quan, thẩm mỹ và sự tôn nghiêm tại khu nghỉ dưỡng của Nữ hoàng.

Tuy nhiên, ban quản lý cũng biết rằng không thể nào ngăn cấm được mọi người. Do vậy, họ phải đưa ra các lời khuyên cho việc này: "Nếu bạn cần tiểu tiện, hãy làm điều đó cách lâu đài ít nhất 30 m. Nếu muốn đại tiện, xin hãy đi càng xa càng tối, tránh nơi có nguồn nước, trang trại, các lối đi và tòa nhà. Và hãy nhớ đào hố để chôn".

Balmoral là một trong những nơi được nữ hoàng Elizabeth yêu thích nhất. Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia thường ở đây vài tuần mỗi năm. Lâu đài nằm ở cao nguyên Scotland. Ảnh: We city Guide.

Balmoral là nơi nữ hoàng Anh thường ghé thăm và nghỉ dưỡng vào các dịp lễ. Do đó, nó là một trong những lâu đài nổi tiếng. Một phần của lâu đài được mở cửa để đón khách tham quan. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, các địa điểm tham quan công cộng buộc phải đóng cửa và Balmoral không phải ngoại lệ. Khi đóng cửa, nhà vệ sinh công cộng trong lâu đài cũng bị đóng theo. Do đó, khi du khách đến thăm khu vực này sẽ không còn chỗ "giải quyết nỗi buồn". Quanh lâu đài cũng không có nhà vệ sinh công cộng khác thay thế. Đó là lý do xảy ra tình trạng nhếch nhác, bẩn thỉu như trên.

Ngoài tới thăm lâu đài, vào các ngày nắng nóng, người dân Anh cũng đổ xô đến các bãi biển, công viên và các vùng nông thôn khắp nước để giải nhiệt, tránh nóng. Bất chấp Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hàng ngàn người đã đổ xô về bờ biển phía nam vào những ngày nắng nóng cuối tháng 6. Điều này khiến giới chức lo ngại sẽ gia tăng thêm các ca lây nhiễm.

Anh Minh (Theo CNN)