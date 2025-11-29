Du khách Nga tử vong khi tắm biển Mũi Né

Lâm ĐồngNhóm du khách tắm biển Hàm Tiến (phường Mũi Né, Bình Thuận) bất ngờ bị sóng cuốn, hai người Việt được cứu, người đàn ông quốc tịch Nga 60 tuổi tử vong.

Trưa 29/11, nhóm ba người xuống tắm thì bất ngờ gặp dòng chảy mạnh, bị cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ phát hiện, bơi ra đưa được hai du khách Việt Nam vào bờ an toàn. Người đàn ông quốc tịch Nga bị sóng đẩy trôi xa hơn.

Biển Phan Thiết sóng lớn do ảnh hưởng bão số 15. Ảnh: Chi Yêng

Chủ một dịch vụ mô tô nước gần đó đưa phương tiện xuống hỗ trợ, nhưng khi tiếp cận thì nạn nhân đã chìm. Du khách Nga được đưa vào bờ sơ cứu và chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Thi thể nạn nhân được bảo quản để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định đối với trường hợp người nước ngoài tử vong tại Việt Nam.

Những ngày qua, vùng biển Phan Thiết - Mũi Né liên tục có sóng lớn cao 3-4 m, nước dâng mạnh do ảnh hưởng bão Koto, khiến nhiều đoạn kè bị hư hỏng và hoạt động tắm biển, du lịch ven bờ được cảnh báo nguy hiểm.

Tư Huynh