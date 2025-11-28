Thứ sáu, 28/11/2025
Thứ sáu, 28/11/2025, 17:00 (GMT+7)

Sóng cao 5 m dội vào khu du lịch Nha Trang, Phan Thiết

Ảnh hưởng bão Koto, từng đợt sóng cao 4-5 m uy hiếp bờ biển Nha Trang, Phan Thiết, Mũi Né, Quy Nhơn, làm hư hỏng bờ kè, chân cầu.

Anh Trần Đình Duy, quê Đà Nẵng, đang cùng bạn livestream trên đường Phạm Văn Đồng thì bị sóng cao khoảng 5 m ập vào người. Nam du khách cho hay lần đầu tiên thấy sóng lớn như vậy.

Gần đó, một cụ ông 70 tuổi ra bờ kè câu cá được khoảng một giờ. Ban đầu sóng 2-3 m không ảnh hưởng nhờ bờ kè che chắn, nhưng sau đó một con sóng khoảng 5 m ập vào khiến ông ướt hết.

Tại khu vực cửa sông Cái, gần cầu Trần Phú, sóng lớn khiến thuyền chao nghiêng.

Mố cầu Trần Phú trên đường ven biển Nha Trang bị sóng biển và nước lũ xói lở; các khối bêtông đứt gãy, rơi xuống biển trên đoạn dài hơn 10 m, rộng hơn 5 m, làm lộ mố cầu.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần cầu để sửa chữa. Ôtô 2,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ không được chạy qua cầu.

Bãi biển dọc đường Trần Phú nối dài đến Phạm Văn Đồng, biển động dữ dội, nước đục ngầu.

Sóng biển lớn tại Khánh Hoà, Lâm Đồng
 
 

Sóng lớn đánh vào bờ biển Nha Trang. Video: Bùi Toàn - Việt Quốc - Đỗ Nam

Tại Lâm Đồng, đêm qua tới sáng nay, đường ven biển Đồi Dương - Thương Chánh ở phường Phan Thiết xuất hiện nhiều con sóng cao 3-4 m dội vào bờ.

Bùi Toàn - Việt Quốc - Trần Hóa

