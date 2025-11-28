Sóng cao 5 m dội vào khu du lịch Nha Trang, Phan Thiết

Anh Trần Đình Duy, quê Đà Nẵng, đang cùng bạn livestream trên đường Phạm Văn Đồng thì bị sóng cao khoảng 5 m ập vào người. Nam du khách cho hay lần đầu tiên thấy sóng lớn như vậy.
Anh Trần Đình Duy, quê Đà Nẵng, đang cùng bạn livestream trên đường Phạm Văn Đồng thì bị sóng cao khoảng 5 m ập vào người. Nam du khách cho hay lần đầu tiên thấy sóng lớn như vậy.
Gần đó, một cụ ông 70 tuổi ra bờ kè câu cá được khoảng một giờ. Ban đầu sóng 2-3 m không ảnh hưởng nhờ bờ kè che chắn, nhưng sau đó một con sóng khoảng 5 m ập vào khiến ông ướt hết.
Gần đó, một cụ ông 70 tuổi ra bờ kè câu cá được khoảng một giờ. Ban đầu sóng 2-3 m không ảnh hưởng nhờ bờ kè che chắn, nhưng sau đó một con sóng khoảng 5 m ập vào khiến ông ướt hết.
Tại khu vực cửa sông Cái, gần cầu Trần Phú, sóng lớn khiến thuyền chao nghiêng.
Tại khu vực cửa sông Cái, gần cầu Trần Phú, sóng lớn khiến thuyền chao nghiêng.
Mố cầu Trần Phú trên đường ven biển Nha Trang bị sóng biển và nước lũ xói lở; các khối bêtông đứt gãy, rơi xuống biển trên đoạn dài hơn 10 m, rộng hơn 5 m, làm lộ mố cầu.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần cầu để sửa chữa. Ôtô 2,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ không được chạy qua cầu.
Mố cầu Trần Phú trên đường ven biển Nha Trang bị sóng biển và nước lũ xói lở; các khối bêtông đứt gãy, rơi xuống biển trên đoạn dài hơn 10 m, rộng hơn 5 m, làm lộ mố cầu.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần cầu để sửa chữa. Ôtô 2,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ không được chạy qua cầu.
Bãi biển dọc đường Trần Phú nối dài đến Phạm Văn Đồng, biển động dữ dội, nước đục ngầu.
Bãi biển dọc đường Trần Phú nối dài đến Phạm Văn Đồng, biển động dữ dội, nước đục ngầu.
Sóng lớn đánh vào bờ biển Nha Trang. Video: Bùi Toàn - Việt Quốc - Đỗ Nam
Tại Lâm Đồng, đêm qua tới sáng nay, đường ven biển Đồi Dương - Thương Chánh ở phường Phan Thiết xuất hiện nhiều con sóng cao 3-4 m dội vào bờ.
Tại Lâm Đồng, đêm qua tới sáng nay, đường ven biển Đồi Dương - Thương Chánh ở phường Phan Thiết xuất hiện nhiều con sóng cao 3-4 m dội vào bờ.
Bùi Toàn - Việt Quốc - Trần Hóa