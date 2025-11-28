Sóng cao 5 m dội vào khu du lịch Nha Trang, Phan Thiết

Biển động mạnh nhưng một số du khách nước ngoài vẫn mang ván ra lướt sóng tại bãi Hòn Chồng. Dọc tuyến ven biển, nhiều du khách Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục dạo chơi.

“Sóng hôm nay rất lớn nhưng đẹp. Tôi vẫn quan sát cẩn thận, không ra khu vực nguy hiểm mà chỉ đi trên bờ”, anh Lâm Thiên, du khách Trung Quốc, nói.