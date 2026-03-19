Du khách liên tục gặp sự cố khi leo núi Bà Đen

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cảnh báo tình trạng du khách liên tục gặp sự cố, trượt ngã do chủ quan và đi sai tuyến.

Tối 18/3, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết vào khoảng 20h30, đơn vị tiếp nhận thông tin hai du khách mất phương hướng trên núi. Ngay sau đó, đội cứu nạn cứu hộ được huy động đến hiện trường tìm kiếm, tiếp cận và đưa hai người xuống núi an toàn trong đêm.

Lực lượng cứu hộ đã đưa hai du khách xuống núi hôm 18/3. Ảnh: Phạm Văn Tú

Theo Ban quản lý, nhóm du khách trước đó đăng ký leo núi tại Chốt Sơ ri (tuyến leo núi theo đường Cột điện). Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển từ đỉnh xuống chân núi, nhóm không tuân thủ lộ trình đã đăng ký, tự ý chuyển sang tuyến từ đỉnh núi xuống Chùa Bà, dẫn đến mất phương hướng và lạc đường khi trời tối.

Từ đầu năm đến nay, khu vực núi Bà Đen liên tiếp ghi nhận các sự cố liên quan đến du khách, chủ yếu do đi sai tuyến hoặc chủ quan khi leo núi. Gần nhất là vào 8/3, một du khách trượt chân khi leo núi, bị đa chấn thương và gãy xương đòn. Cơ quan chức năng đã sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa nạn nhân xuống chân núi trước khi chuyển đến bệnh viện.

Anh Nguyễn Khắc Phong, có kinh nghiệm hơn 10 năm leo núi Bà Đen và các đỉnh núi khu vực phía nam, cho biết khu vực này có nhiều lối rẽ nhỏ, địa hình dốc và dễ mất phương hướng, đặc biệt vào buổi chiều tối.

"Nhiều đoạn đường mòn bị che khuất, nếu không quen địa hình hoặc không có người dẫn đường rất dễ đi lạc" anh Phong nói và cho biết ngay cả người đã từng đi cũng cần bám sát lộ trình và di chuyển theo nhóm.

Du khách trượt ngã tại núi Bà Đen hôm 8/3. Ảnh: BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen

Theo anh Phong, leo núi Bà Đen không quá khó nhưng không phải đường dạo chơi. Chỉ cần chủ quan một chút là có thể gặp rủi ro. Du khách nên chuẩn bị đèn pin, bản đồ hoặc thiết bị định vị, đồng thời không nên tự ý đổi cung đường giữa chừng.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý khuyến cáo du khách chỉ leo theo tuyến Cột Điện, không tự ý rẽ vào các lối mòn rậm rạp để lực lượng chức năng có thể dễ dàng định vị và hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Thời gian xuất phát được quy định từ 5h đến 11h, không khởi hành sau 11h để tránh nguy cơ xuống núi khi trời tối.

Người leo núi bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ trước khi xuất phát. Du khách cũng cần đảm bảo thể lực, chuẩn bị nước uống, dụng cụ sơ cứu cá nhân; không nên tham gia nếu sức khỏe không phù hợp. Các hành vi sử dụng chất cấm hoặc mang theo vật dụng dễ gây cháy nổ bị nghiêm cấm.

Trong trường hợp gặp sự cố như tai nạn, lạc đường hoặc kiệt sức, du khách có thể liên hệ đội cứu nạn cứu hộ qua đường dây nóng hoạt động 24/24.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, khu du lịch này đón khoảng 327.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng người đổ về đông khiến khu vực luôn trong tình trạng quá tải.

Hoạt động leo núi tại Núi Bà Đen đã được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn hai tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Du khách không leo núi có thể lựa chọn cáp treo để tham quan, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn bằng đồng đỏ được xem là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.

Đỉnh núi Bà Đen - nóc nhà Nam Bộ. Ảnh:Trần Tuấn Việt

Tuấn Anh