Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm phần lớn ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn". Bà Đen nằm trong khối núi gồm ba ngọn núi chính, tổng diện tích 24 km2 gồm Núi Heo - Núi Phụng - Núi Bà Đen. Nơi đây có địa hình đa dạng với nhiều hang động, vách đá granite, thảm thực vật phong phú và quần thể tâm linh. Bà Đen được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1989.

Đỉnh núi Bà Đen - nóc nhà Nam Bộ. Ảnh: Trần Tuấn Việt

Thời tiết Du khách có thể thăm núi Bà Đen bất kỳ thời điểm nào trong năm. Mỗi mùa nơi đây mang vẻ đẹp riêng. Từ tháng 12 đến tháng 4 (mùa khô): Thời điểm đẹp nhất cho du khách đến Núi Bà Đen. Trời nắng đẹp, ít mưa, thuận tiện để di chuyển và tham quan. Các lễ hội lớn nhất tại Bà Đen (Hội Xuân Núi Bà, Lễ Vía Bà, Lễ Vesak) cũng diễn ra trong khoảng thời gian này. Từ tháng 5 đến tháng 11 (mùa mưa): Cây cối phủ xanh khắp nơi cùng không khí mát mẻ, dễ chịu với khách tham quan. Lượng khách không quá đông nên khách có thể trải nghiệm thoải mái hơn. Từ tháng 7 đến tháng 9: Phù hợp để săn mây, ngắm hoa nở rộ khắp nơi. Mây bao phủ trên đỉnh Bà Đen. Ảnh: Sun Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày để tránh mưa do đường lên núi có thể trơn trượt, sương mù dày và tầm nhìn hạn chế.

Di chuyển Từ TP HCM đến Bà Đen Núi Bà Đen nằm cách TP HCM khoảng 100 km. Đường đi thuận tiện, thời gian di chuyển khoảng 2,5 đến 3 tiếng tùy điều kiện giao thông. Tuyến 1: Theo Quốc lộ 22A, sau đó rẽ phải ở ngã ba Trảng Bàng để vào tỉnh lộ 782, di chuyển khoảng 60 km nữa đến Núi Bà Đen. Tuyến 2: Đi Quốc lộ 22A, rẽ trái ở ngã ba Trảng Bàng để vào phường Gò Dầu, đi tiếp Quốc lộ 22B khoảng 60 km để đến nơi. Đường này dài hơn nhưng rộng rãi, dễ di chuyển, phong cảnh thiên nhiên đẹp như sông Vàm Cỏ Đông, cánh đồng lúa. Du khách có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện như ôtô, xe máy cá nhân, xe limousin, xe khách. Xe buýt các số 703, 702, 5, 13, 94, 74 chạy từ TP HCM theo các tuyến khác nhau qua Mộc Bài hoặc Củ Chi đến Bà Đen. Giá vé từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy chuyến. Xe limousine của các nhà xe như Lê Khánh, Lê Hải, Đồng Phước, Huệ Nghĩa, Saco. Giá vé từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng tùy chuyến. Cáp treo núi Bà Đen. Ảnh: BQL Từ chân núi lên đỉnh Du khách di chuyển bằng cáp treo hiện đại. Vé cáp treo đa dạng, chỉ gồm vé hoặc combo (ăn trưa, xe buýt), giá dao động từ 150.000 đồng đến 800.000 đồng. Du khách đặt trước qua các công ty du lịch, qua Klook (app du lịch) hoặc trực tiếp của đơn vị cung cấp. - Tuyến cáp Vân Sơn từ chân núi lên đỉnh núi: 8 phút - Tuyến cáp Chùa Hang từ chân núi lên tới quần thể chùa Núi Bà: 5 phút - Tuyến cáp Tâm An từ Chùa Bà lên đỉnh núi: 5 phút. Du khách cũng có thể chọn hình thức trekking dành cho người thích vận động và có nhiều thời gian (3-4 tiếng).

Tham quan Khu du lịch tâm linh núi Bà Đen nổi tiếng với hệ thống chùa cổ và các công trình Phật giáo hiện đại trên đỉnh núi, kết hợp cụm cáp treo hiện đại, cảnh quan mây trời hùng vĩ, các khu vườn hoa và các lễ hội văn hóa tâm linh diễn ra quanh năm. Quần thể núi Bà Đen nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Quần thể chùa - miếu - động Núi Bà Đen hiện có 6 ngôi chùa và nhiều miếu, động nằm rải rác từ chân núi lên lưng chừng núi. Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát được xem là "nữ thần chủ" của ngọn núi và được thờ tại tất cả các chùa, miếu, động nơi đây. Linh Sơn Phước Trung (Chùa Trung): Dưới chân núi, thường là điểm dừng chân đầu tiên của du khách. Long Châu Phước Trung: Có từ thời các vị Tổ khai sơn về núi hành đạo, là nơi du khách dừng chân khi đến chiêm bái chùa Hang, chùa Bà. Linh Sơn Tiên Thạch Tự (chùa Bà): Hình thành từ thế kỷ 18, là ngôi chùa cổ nhất tại núi Bà Đen, toạ lạc tại lưng chừng núi ở độ cao 250 m. Cạnh chùa là Điện Bà, nơi thờ chính với biểu tượng Linh Sơn Thánh Mẫu mặt đen. Linh Sơn Hoà Đồng (chùa Hoà Đồng): Có từ giữa thế kỷ 20, chùa nằm biệt lập ở một góc núi Bà Đen. Gần đó là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn.

Nhiều ngôi chùa trên đường lên đỉnh Bà Đen. Ảnh: Trần Quỳnh

Linh Sơn Long Châu (chùa Hang): Xây dựng từ năm 1864, chùa Hang gắn liền với huyền thoại "Ông đá nứt" ngay trước suối Vàng. Chùa Quan Âm: Chùa ở ngay Động Ba Cô, nằm phía trên và cách chùa Hang khoảng 150 m. Động Ba Cô: Nằm cách chùa Hang khoảng 150 m. Theo truyền thuyết, đây từng là nơi thờ ba nữ tu sĩ đến đây tu niệm và giúp dân nghèo. Động Kim Quang: Nằm ở triền núi khoảng 500 m từ chân núi, đây là một động đá cao 150m, từng là căn cứ địa bất khả xâm phạm của lực lượng giải phóng quân. Quần thể tâm linh trên đỉnh núi Khu trưng bày Xá lợi Đức Phật Thích Ca Ngọc xá lợi của Đức Phật do Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng Việt Nam vào năm 2014, và được cung nghinh về đỉnh núi Bà Đen vào ngày 2/6/2023, đúng dịp đại lễ Phật Đản. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn

Tượng Phật Bà trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun

Đại diện của lòng Từ Bi, tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, cao 72 m, được các nghệ nhân thực hiện bởi hơn 170 tấn đồng đỏ. Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc Đại diện cho hạnh Hỷ Xả, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới cao 36 m, nặng 5.112 tấn, được ghép từ bằng đá sa thạch 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Bức tượng phật trên đài sen chế tác bằng công nghệ gia công áp lực cao từ đồng đỏ, sơn nhũ vàng 24K, an vị tại vườn Ưu Đàm từ 29/12/2025. Đây là bức tượng mới nhất trong quần thể. Tượng cao 7,2 m, ngồi dáng kiết già (liên hoa tọa) trên đài sen đặt giữa hồ sen vàng.

Khu triển lãm Phật giáo Trung tâm triển lãm Phật giáo rộng 534m2 là nơi trưng bày 83 tôn tượng và 83 tác phẩm nghệ thuật Phật giáo, với tâm điểm là bức tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Trung tâm chiếu phim 3D Mapping Hình ảnh và sự vận động của vũ trụ được tái hiện sinh động trên màn hình mái vòm chiếu phim 3D mapping với các thiết bị trình chiếu, âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới. Khu trưng bày mô hình chùa cổ bằng công nghệ 3D Hologram Tại đây có 16 thiết bị trình chiếu Hologram hiện đại, giúp du khách có thể chiêm ngưỡng mô hình 16 ngôi chùa nổi tiếng tại Việt Nam có niên đại từ 200 năm với hiệu ứng hình ảnh nổi 360 độ lơ lửng trong không khí. Trụ kinh Bát Nhã Không gian của cụm trụ kinh Bát nhã có cụm 5 trụ kinh bằng đá granite đen kim sa, điêu khắc 12.000 chữ tâm kinh Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng dát vàng, trong đó, ﻿trụ kinh lớn nhất có đường kính 2 m và cao 19,8 m. Bản sao trụ kinh Bát Nhã. Ảnh: QBL Trụ kinh luân Không gian lưu giữ Trụ Kinh Luân có tổng số 15 Trụ Kinh luân được làm bằng đồng và 75 khối xoay. Người cầu nguyện sẽ vừa xoay bánh xe Kinh Luân vừa tụng niệm, cầu nguyện. Cầu Ước Dài 90m, rộng 15m, cây cầu tâm linh là nơi để du khách chiêm bái tôn tượng Bồ Tát Di Lặc và xem show nhạc nước ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam. Con đường dẫn xuống Cầu Ước được thiết kế tựa như một hang động tự nhiên. Các điểm chụp ảnh đẹp Nhà ga cáp treo Vân Sơn gợi nhắc kiến trúc Tòa Thánh. Ảnh: Sun World Ba Đen Mountain Quần thể núi Bà Đen có nhiều điểm check in và chụp ảnh đẹp. Ngoài các tiểu cảnh trong khuôn viên nhà ga cáp treo và những khúc cua trên tuyến đường trekking, du khách còn có thể ghi dấu ấn tại Cột mốc 986 m trên đỉnh núi, ban công ngắm mây trên đỉnh Vân Sơn, vườn hoa tulip, vườn Vô Ngã và cổng trời trên Đỉnh Vân Sơn, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, không gian trong thang cuốn trên đường xuống Tôn tượng Bồ tát Di Lặc...

Lễ hội Tháng 1-2: Lễ hội Xuân núi Bà Đen và Hội xuân Di Lặc Tháng 3: Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản sinh Tháng 4: Đại lễ Phật Đản Tháng 5: Lễ Vía Bà Đen Tháng 6: Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo Tháng 7: Lễ Vu Lan báo hiếu Tháng 8: Lễ hội Rằm Trung thu Tháng 9: Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia Tháng 10: Tháng di sản văn hoá phi vật thể & Lễ hội nghệ nhân Tháng 12: Tháng lễ tạ cuối năm 31/12 (Dương lịch): Bắn pháo hoa chào năm mới Các trải nghiệm khác Nghi thức dâng hoa đăng được tổ chức vào tất cả các tối Thứ 7 Tuần lễ ẩm thực chay vào tháng 7 và 11 Âm lịch Biểu diễn văn hoá nghệ thuật và các di sản văn hoá phi vật thể vào các ngày lễ lớn: 30/4-1/5, 2/9

Lịch trình 1 ngày 5h -6h: Săn mũ mây Đây là một trải nghiệm được rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích bởi núi Bà Đen thường xuất hiện hiện tượng mây hiếm gặp trên thế giới như mây thấu kính (mũ mây, mây đĩa bay), mây xà cừ, biển mây... Mùa săn mây đẹp nhất tại Bà Đen là mùa mưa. Chiều hôm trước mưa càng lớn thì sáng sớm đĩa mây càng đẹp. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi cao nhất Nam bộ như đội một chiếc nón mây khổng lồ, rất ảo diệu và đẹp mắt. Hiện tượng mây mũ ở Bà Đen. Ảnh: Sun 6h-7h: Đi cáp treo lên khu vực chùa Bà Từ ga đi cáp treo sẽ có hai luồng di chuyển lên núi Bà Đen. Một luồng lên khu vực chùa Bà, một luồng di chuyển lên đỉnh núi. Nếu du khách chưa từng hành hương chùa Bà thì nên đi cáp treo lên chùa, sau khi hành hương xong thì từ chùa sẽ có tuyến cáp treo lên đỉnh núi. Tại khu vực chùa Bà có 5 điểm thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát - một biểu tượng tâm linh tại Nam bộ, một chỗ dựa tinh thần vững chắc để người dân Nam bộ gửi gắm ước nguyện về sức khoẻ, tài lộc, sự may mắn. Hệ thống chùa gồm: chùa Long Châu Phước Trung, Linh Sơn Tiên Thạch Tự với Điện Bà kế bên, chùa Hoà Đồng, chùa Hang và chùa Quan Âm. Điểm thờ quan trọng bạn cần ghé là Linh Sơn Tiên Thạch Tự - ngôi chùa cổ nhất tại núi Bà Đen với tuổi đời 300 năm. Trước sân chùa là tượng Phật Bà Quan Âm khoác áo trắng, tay cầm bình nước cam lộ. Bên cạnh chùa là Điện Bà được dựng lên từ một mái hang đá, chính điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu mặt đen. Cũng ngay trước khuôn viên chùa là đại hồng chung, nơi nhiều người dân chọn ngồi dưới chuông để tĩnh tâm, nghe tiếng chuông và nguyện cầu giữa không gian thanh tịnh của chùa. 10h: đi cáp treo lên đỉnh núi và chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn Từ khu vực chùa Bà, du khách chỉ mất 5 phút để đi cáp treo lên đỉnh núi. Giữa không gian rộng lớn của đỉnh núi mây phủ, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á nổi bật. Bức tượng có tay trái cầm bình cam lộ biểu trưng cho sự ban phát phước lành, tay phải nâng lên bắt quyết Giáo hóa ấn, tượng trưng cho sự phù hộ độ trì cho chúng sinh. Từ quảng trường, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh đồng bằng trù phú ẩn hiện giữa biển mây. Du khách cũng sẽ lạc vào miền đất Phật an yên với khung cảnh thiền định và những lối đi bạt ngàn hoa bung nở suốt bốn mùa. 12h: Trải nghiệm ẩm thực đa dạng Trên đỉnh núi Bà Đen có rất nhiều lựa chọn ẩm thực. Các món ăn nhanh gồm phở, bánh mì, xúc xích, bánh pizza, cơm gà... ngay tại khoảng sân mây phủ. Đặc biệt, kem Bà Đen là một món ăn phải thử với những tạo hình độc lạ của núi Bà. Một trải nghiệm ẩm thực khác là ăn buffet tại nhà hàng Năm Châu, với hàng trăm món ăn Âu - Á, sự kết hợp giữa ẩm thực truyền thống và hiện đại. Nếu chọn ăn buffet, du khách nên mua combo vé cáp treo + buffet để có giá ưu đãi. 14h: Khám phá triển lãm Phật giáo Ngay dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là một trung tâm triển lãm Phật giáo 4 tầng.

- Tầng 1: phim 3D mapping về sự hình thành của vũ trụ dưới lăng kính Phật giáo trên màn hình mái vòm có đường kính 20 mét ứng dụng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. - Tầng 2: trình chiếu 3D hologram, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng mô hình 16 ngôi chùa nổi tiếng tại Việt Nam. Cũng ngay tại đây, du khách còn có thể tham quan gian phòng đặc biệt của các trụ Kinh Luân (bánh xe cầu nguyện). - Tầng 3: không gian trưng bày các phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng Phật được phóng tác theo nguyên bản đặc biệt nổi tiếng của Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... - Tầng 4: nơi lưu giữ Xá lợi Phật Thích Ca do Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng Việt Nam vào năm 2014. Với các Phật tử, được chiêm bái ngọc xá lợi Đức Phật là một phước báu hiếm có. Tại khu giảng pháp dưới lòng đất, du khách sẽ chiêm bái cụm 5 trụ kinh bằng đá granite đen kim sa, điêu khắc tâm kinh Bát Nhã bằng chữ vàng, trong đó, ﻿trụ kinh lớn nhất có đường kính 2m và cao 19,8 m vươn lên giữa đĩa nước lớn nhất tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. 17h: Tham gia nghi lễ dâng đăng Dâng đăng là nghi thức văn hóa tâm linh tại đỉnh núi Bà Đen, được tổ chức tất cả các buổi tối thứ 7. Ngay từ khoảng 16h, hàng nghìn du khách đã tập trung tại quảng trường rộng dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, nhận những ngọn đăng miễn phí. Nghi thức dâng đăng sẽ diễn ra khi trời ngả tối.

Nghi lễ dâng đăng. Ảnh: Minh Tú

20h: Xem show nhạc nước tại tượng Bồ Tát Di Lặc Sau nghi thức dâng đăng, du khách sẽ di chuyển xuống khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, xem show nhạc nước sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại cùng hệ thống 1.450 đèn chiếu sáng.

Lịch trình 2 ngày Ngày 1 - Hành hương trên núi Bà Đen Du khách nên dành cả ngày ở Bà Đen bởi đây không chỉ là một trong 10 điểm đến tâm linh hàng đầu Việt Nam (do Kỷ lục Việt Nam ghi nhận từ năm 2014), mà còn có rất nhiều trải nghiệm văn hoá, ẩm thực hấp dẫn. Check-in ở khu vực chân núi gần ga đi cáp treo Đây là khu vực này được trang hoàng rực rỡ với nhiều tiểu cảnh, hồ nước, hàng cây và các vườn hoa rực rỡ giữa nền trời xanh và ngọn núi kỳ vĩ. Rất nhiều góc hình đẹp ngay từ điểm khởi đầu của hành trình. Nên căn giờ để còn kịp khám phá rất nhiều hạng mục khác nữa. Đi tuyến cáp Chùa Hang để lên chùa Bà Chùa Bà Đen nằm ở lưng chừng núi. Ảnh: Quỳnh Trần Từ ga cáp treo, du khách chỉ mất 5 phút đã lên đến chùa Bà Đen - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất tại Tây Ninh gắn với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu. Linh Sơn Tiên Thạch Động được hình thành từ thế kỷ 18, là ngôi chùa cổ nhất Tây Ninh, được trùng tu nhiều lần, thu hút hàng triệu du khách khắp nơi. Du khách chiêm b ái tượng Phật nhập Niết Bàn bên vách núi hướng ra vùng đồng bằng Nam Bộ. Đi cáp Tâm An chiêm bái quần thể tâm linh ở "Nóc nhà Nam Bộ" Đây là tuyến cáp có tầm nhìn đẹp nhất tại khu du lịch Bà Đen, cũng là một trong những tuyến cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới, vượt qua các vách núi dựng đứng. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ quần thể tâm linh của Chùa Bà, bao quát toàn cảnh hồ Dầu Tiếng, và ngắm nhìn mỏm đầu rùa - một điểm check-in nổi tiếng tại Tây Ninh. Nhà ga Tâm An trên đỉnh núi còn là một điểm check in khi mang cảm hứng thiết kế từ các công trình của kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi, nhiều chi tiết trang trí ấn tượng với những đường cong tự do tạo vẻ đẹp kỳ bí. Trên đỉnh núi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á. Ngay tại trung tâm của quần thể các công trình tâm linh trên đỉnh Núi Bà là Cột Kinh Bát Nhã tâm kinh bằng chữ Tây Tạng được điêu khắc lõm trên 5 cột đá granite đen kim sa. Dưới chân tượng Phật là khu trưng bày triển lãm Phật giáo với nhiều phiên bản mô phỏng các tác phẩm Phật giáo kinh điển, và phần trình chiếu phim video mapping về vũ trụ trên mái vòm tầng 1. Tham quan Toà thánh Tây Ninh Tòa thánh Tây Ninh. Ảnh tư liệu Đây là điểm tham quan phải đến tại Tây Ninh. Công trình có lối kiến trúc có tính nghệ thuật cao, là biểu tượng của tín ngưỡng lớn nhất ở đây - đạo Cao Đài. Được xây dựng từ năm 1947, hiện toà thánh vẫn giữ vẻ đẹp đậm sắc màu văn hoá phương Đông, nổi bật nhất là các cột chạm khắc biểu tượng rồng nhiều màu sắc, và biểu tượng Thiên nhãn (một con mắt) uy quyền xuất hiện ở hầu hết các chi tiết thiết kế. Ngày 2 - Khám phá vẻ đẹp nên thơ của Tây Ninh Chiêm bái chùa Gò Kén Là ngôi cổ tự có tuổi đời hơn 100 năm, Gò Kén (hay chùa Thiền Lâm) đón rất nhiều Phật tử và du khách thập phương chiêm bái và tận hưởng không gian thanh tịnh trong khuôn viên rộng 6.000 m2. Tại đây, ấn tượng nhất là bức tượng Phật Quan Thế Âm lớn bậc nhất Nam Bộ đứng trên con rồng và đài sen giữa hồ nước trang nghiêm. Bên cạnh đó, du khách còn được chiêm bái tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới những tán cây bồ đề ngay trước khuôn viên chùa tượng Quan Thế Âm và nhiều bảo tháp. Khám phá Ma Thiên Lãnh và hồ Núi Đá Dành cho những du khách thích khám phá, cung đường chinh phục Ma Thiên Lãnh là một trải nghiệm thú vị tại Tây Ninh. Tuy nhiên, du khách sẽ phải mất cả ngày để men theo con đường mòn giữa thung lũng Ma Thiên Lãnh, có cảnh quan núi rừng, chim hót, suối chảy, động vật quý. Nếu đến đây lần đầu, nên thuê người dẫn đường bởi con đường chinh phục Ma Thiên Lãnh khá hiểm trở, và cũng đầy bí ẩn. Nếu không phải là người thích khám phá, hãy đến hồ Núi Đá ngay dưới chân Ma Thiên Lãnh. Hồ nước xanh, bốn bề là những vách đá. Không gian ở đây yên tĩnh, núi rừng hùng vĩ, tạo nên khung cảnh nên thơ. Du khách có thể dựng lều hay đơn giản là ngả lưng tận hưởng không gian yên bình. Thăm hồ Dầu Tiếng Núi Bà Đen nhìn từ hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn Hồ Dầu Tiếng đẹp nhất vào lúc bình minh và hoàng hôn, vì vậy đừng bỏ lỡ những khoảng thời gian này để ngắm nhìn sắc trời và nước dường như hòa quyện. Hồ Dầu Tiếng vừa mang vẻ đẹp bình dị, thoáng đãng, lại rất hoang sơ với những trảng cỏ xanh, mặt nước in bóng núi và bồng bềnh cồn nhỏ giữa lòng hồ. Ngồi trên bờ đê ngắm cảnh, xem dân chài quăng lưới, chứng kiến chợ cá hoạt động... là những khoảnh khắc bình yên giữa Tây Ninh nắng gió.

Trekking Trekking chinh phục đỉnh Bà Đen là trải nghiệm thú vị với những người đam mê thử thách. Dân leo núi miền Nam gọi Bà Đen là "ngọn núi quốc dân" vì có rất nhiều cung đường để khám phá, leo đi leo lại nhiều lần không chán như: đường cột điện, đường chùa, đường ống nước, Ma Thiên Lãnh, núi Heo, núi Phụng, đá trắng... Mỗi cung có địa hình khác nhau. - Đường chùa: Tuyến đường truyền thống dễ đi nhất, có bậc thang, phù hợp với người mới bắt đầu hoặc muốn kết hợp hành hương. - Đường cột điện: tuyến đường dốc hơn đường chùa, và bắt đầu có thêm thử thách. Du khách men theo đường dây điện lên đỉnh. - Đường Ma Thiên Lãnh: Tuyến đường khó nhất đòi hỏi kỹ năng, thể lực tốt và cần người dẫn đường am hiểu địa hình. - Đường đá trắng: Tuyến đường khó. Để lên được đỉnh núi, du khách phải trải qua nhiều dạng địa hình khác nhau. Đoạn đầu là những tảng đá to, cần kỹ năng leo núi, lực chân và tay. Đường đi đôi khi còn phải leo, đi trên những cành cây mọc trên đá trơn trượt, bên dưới là vực sâu.