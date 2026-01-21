Du khách bị chỉ trích vì tạo dáng yoga trong chùa Thái Lan

Du khách nước ngoài tạo dáng yoga trước khu vực chùa ở Chiang Mai bị nhiều người dân Thái chỉ trích, cho rằng hành động phản cảm, không phù hợp văn hóa địa phương.

Theo báo Khaosod, ngày 18/1, chùa Wat Pha Lat đăng thông báo trên trang Facebook chính thức bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh, kèm hình ảnh một số du khách thực hiện các tư thế yoga nhào lộn, tạo dáng trên vách đá và công trình trong khuôn viên chùa. Thông báo kêu gọi du khách và Phật tử hợp tác, tôn trọng không gian linh thiêng và tuân thủ các quy định khi tham quan.

Hình ảnh du khách tạo dáng phản cảm trong khuôn viên chùa Wat Pha Lat . Ảnh: Wat Pha Lat - Sakthakamee.

Thông tin sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn bình luận cho rằng hành động của du khách phản cảm, thiếu tôn trọng và không phù hợp với một cơ sở tôn giáo.

Nhà chùa cho biết Wat Pha Lat là nơi sinh hoạt tôn giáo thường xuyên của các nhà sư, đồng thời là di tích lịch sử cần được gìn giữ. Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong khuôn viên chùa gồm tập yoga hay các hoạt động thể dục, leo trèo lên tượng, tháp, thác nước hoặc đá, mặc đồ bơi hay trang phục không phù hợp, gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm.

Ban quản lý chùa cũng cảnh báo nếu tình trạng thiếu tôn trọng tiếp diễn, điểm tham quan này có thể đóng cửa với du khách nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm.

Trước đó, ngày 7/1, một nhóm nữ du khách trẻ mặc bikini, ngồi và nằm trên bãi cỏ khu vực hào nước quanh thành phố, gần Wat Ratchamonthian ở Chiang Mai, cũng từng bị cộng đồng mạng Thái Lan chỉ trích gay gắt.

Một góc chùa Wat Pha Lat. Ảnh: Khaosod

Wat Pha Lat là ngôi chùa cổ nằm dưới chân núi Doi Suthep, cách trung tâm Chiang Mai khoảng 7 km. Khác với nhiều ngôi chùa ở khu vực trung tâm thành phố, thu hút đông đảo du khách, nơi đây mang dáng vẻ trầm mặc, với rừng cây và thác nước tự nhiên, được ví như "chùa trong rừng", thu hút những khách tìm kiếm sự yên tĩnh và trải nghiệm tâm linh.

Tuấn Anh (Theo Khaosod)