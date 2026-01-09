Nhóm khách bị chỉ trích vì mặc bikini tắm nắng trước đền Thái Lan

Nhóm du khách nước ngoài mặc bikini tắm nắng trước khu vực chùa ở Chiang Mai bị người dân Thái Lan chỉ trích vì cho rằng không phù hợp văn hóa địa phương.

Theo tờ Khaosod, ngày 7/1, các nhóm cộng đồng tại Chiang Mai đồng loạt chia sẻ và bình luận loạt ảnh do một trang Facebook địa phương có tên Exposing Chiang Mai V2 đăng tải. Hình ảnh ghi lại cảnh nhóm nữ du khách trẻ mặc bikini, ngồi và nằm trên bãi cỏ trong khu vực hào nước bao quanh thành phố, đối diện gần chùa Wat Ratchamonthian.

Du khách nước ngoài mặc bikini ngồi và nằm trên bãi cỏ trước ngôi chùa ở Chiang Mai. Ảnh: Expose Chiang Mai V2

Admin Mana - quản trị viên của trang Exposing Chiang Mai V2 - cho biết ông chứng kiến sự việc vào khoảng 13h ngày 5/1, khi đang lái xe qua khu vực trung tâm thành phố để giải quyết việc cá nhân. Đáng chú ý, một phụ nữ trong nhóm được cho là có tư thế để bàn chân hướng về phía ngôi chùa, hành động bị coi là thiếu tôn trọng trong văn hóa Thái Lan.

Admin Mana nói thêm rằng hành vi này của du khách nước ngoài thường xuyên xuất hiện ở nhiều nơi công cộng, hầu hết trong số họ đến từ châu Âu hoặc Mỹ. Có thể hiểu những hành động như vậy được coi bình thường ở các quốc gia của các du khách này. Tuy nhiên, điều quan trọng họ cần hiểu hành vi đó không phù hợp với văn hóa Thái Lan, nhất là tại Chiang Mai - nơi được xem là trung tâm văn hóa, tôn giáo quan trọng ở miền Bắc Thái Lan.

Người đăng bài cho biết đã chụp lại hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội như một lời cảnh báo, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng lưu ý, ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra tại không gian công cộng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng dù hiểu sự khác biệt giữa các nền văn hóa, du khách vẫn cần tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương trước khi tham quan, đặc biệt tại khu vực đền chùa Phật giáo.

Chùa Wat Ratchamonthian ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Temple Thai

Wat Ratchamonthian là ngôi chùa nằm trong nội đô Chiang Mai, được xây dựng từ thế kỷ XIX dưới thời vuaRama V, giai đoạn Thái Lan tiến hành quy hoạch lại hệ thống chùa chiền trên cả nước. Đây được xem là một trong những điểm sinh hoạt tôn giáo quan trọng của địa phương, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc trưng.

Chùa mở cửa từ 8h đến 17h hằng ngày, thu phí tham quan 50 baht với người lớn và 20 baht với trẻ em; du khách chụp ảnh phải trả thêm khoảng 30 baht. Tương tự nhiều ngôi chùa khác tại Thái Lan, Wat Ratchamonthian yêu cầu khách ăn mặc kín đáo, lịch sự; không mặc quần short, áo hai dây hay trang phục hở hang. Một số điểm còn cung cấp sarong để du khách quấn bên ngoài trước khi vào khu vực thờ tự.

Tuấn Anh (Theo Khaosod, Expose Chiang Mai V2)