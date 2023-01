Du học sinh Việt rộn ràng đón Tết sớm

Vì vẫn trong nhịp học, làm việc bình thường, các hoạt động đón Tết cổ truyền của du học sinh Việt trên thế giới diễn ra đồng loạt cuối tuần qua, rộn ràng sau ba năm im ắng vì dịch Covid-19.

Thời điểm cuối tháng 12/2022, Minh Châu, 25 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối Đại học Meikai, Nhật Bản vừa tham gia các buổi tìm hiểu doanh nghiệp, đi thực tập và chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Có những hôm, Minh Châu họp với các thành viên Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật khi đang ở trên tàu, để chuẩn bị cho sự kiện "Tết VYSA 2023".

Công việc làm thêm của Minh Châu là hỗ trợ khách Việt Nam nhập cảnh ở khu vực kiểm dịch tại sân bay Narita, khá xa so với địa điểm tổ chức sự kiện ở Tokyo. Do đó, để cùng các bạn chuẩn bị cho hoạt động này, em phải sắp xếp thời gian hoặc xin nghỉ.

Với ý tưởng về không khí Tết xưa ở nhà, Châu và các thành viên dựng một gian hàng tạp hóa, nơi bán các loại bánh kẹo trong ký ức của du học sinh. "Người tham dự cũng được thưởng thức các món ăn Tết của Việt Nam như bánh chưng, chả giò, nộm rế", Châu chia sẻ. Nhiều du học sinh khác ở Nhật đã dành toàn bộ những ngày nghỉ trong kì nghỉ đầu năm tại Nhật để chuẩn bị cho sự kiện.

Các du học sinh Việt tại Nhật chụp ảnh với bao lì xì. Ảnh: VYSA

Anh Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, cho hay "Tết VYSA 2023" diễn ra sau ba năm hoạt động này bị hoãn vì đại dịch Covid-19, nên tất cả đều mong muốn có một sự kiện hoành tráng để đánh dấu sự phát triển của hội, góp phần lan toả văn hoá Việt đến bạn bè quốc tế. Từ tháng 7/2022, hội đã huy động hơn 60 bạn tham gia ban tổ chức, liên kết với 12 tổ chức, hàng chục công ty để cùng phối hợp tổ chức sự kiện Tết lần này.

Đình Nam nói đã nhìn thấy không khí phấn khởi, nhộn nhịp ngay từ khâu chuẩn bị. Với con số dự kiến ban đầu chỉ khoảng 250-300 người, sự kiện diễn ra chiều ngày 14/1 đã thu hút gần 500 người tham dự. Tất cả đều diện áo dài truyền thống. Phần bốc thăm trúng thưởng cuối chương trình tạo bất ngờ cho nhiều người vì dù ngẫu nhiên nhưng người trúng thưởng đa phần đến từ Nga, Bangladesh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Phần văn nghệ có cả tiết mục biểu diễn nhạc cụ của Việt Nam của các khách Nhật Bản.

"Nhiều người nước ngoài đã hứng thú và tham gia sự kiện. Một điều thực sự vui và đáng quý", anh Đình Nam nói.

Còn với Minh Châu, đó là một ngày "mệt bở hơi tai" nhưng "cười tươi rộn ràng". Sự kiện đã mang lại không khí Tết xưa của tất cả vùng miền của Việt Nam, qua các tiểu cảnh, trò chơi, văn nghệ, ẩm thực.

Hội Du học sinh Việt tại Nhật Bản hát vang ca khúc về Tết đoàn viên Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cùng hát vang ca khúc "Tết nào vui bằng Tết đoàn viên", ngày 14/1/2023. Video: VYSA

Theo thống kê của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến đầu 2020, Việt Nam có khoảng 190.000 người đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam diễn ra khi các nước sở tại vẫn trong nhịp học tập, làm việc bình thường. Vì thế, các hoạt động đón Tết của du học sinh phần lớn diễn ra vào cuối tuần.

Tại Anh, Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland (VIS UK & Ireland) và Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Oxford (VoX) đã tổ chức Tiệc đón Tết tại Wadham College, Oxford, ngày 14/1.

GS Nguyễn Huấn - Chủ tịch Hội VIS (thứ 5 từ trái qua) chụp ảnh kỷ niệm cùng GS Andrew Famery, GS Peter Horby, Đại Sứ Nguyễn Hoàng Long, Phó Thị Trưởng Thành Phố Oxford Mark Lygo, Chủ tịch Hội VoX, cùng thành viên Ban Chấp hành VIS. Ảnh: TTX Việt Nam tại Anh

Các vị khách dự tiệc mừng Tết tại nhà ăn của Đại học Wadham, thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam. Những người tham dự rút thăm phong bì màu đỏ, tượng trưng cho tục lì xì trước khi ra về.

Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Vương Quốc Anh và Ireland, cho biết các thành viên của Hội cũng được nghe những chia sẻ thú vị của hai giáo sư Oxford tại buổi tiệc này. Giáo sư Andrew Farmery kể về việc nhóm của ông thiết kế và sản xuất máy thở trong vòng ba tuần như thế nào khi Chính phủ Anh kêu gọi hỗ trợ chống Covid thời kỳ đầu; Giáo sư Sir. Peter Horby nói về những kỷ niệm hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

"Buổi tiệc mừng Tết thật vui trong khung cảnh hiếm có, đó là sự kết hợp rất khác lạ nhưng tuyệt vời giữa không gian cổ kính nước Anh, tại một phòng ăn nổi tiếng của Đại học Oxford với cành đào, cây quất, cành mai và bánh chưng mang không khí Tết Việt truyền thống", Giáo sư Huấn chia sẻ.

Tại thành phố New York, Mỹ, sự kiện Tết cộng đồng – Quý Mão 2023 cũng diễn ra tại The Sanctuary Roosevetl Island vào chiều ngày 14/1. Chương trình được tổ chức chính bởi Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Hội Sinh viên Việt Nam - New York.

Lê Minh Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại New York, cho biết bất chấp thời tiết lạnh và tuyết rơi, hơn 100 sinh viên và kiều bào Việt Nam đã đến tham dự, nhiều người đến từ bờ Đông nước Mỹ.

Câu đối đỏ cùng các món ăn truyền thống ở "Tết Cộng đồng - Quý Mão 2023" do Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Hội Sinh viên Việt Nam - New York tổ chức ngày 14/1 tại The Sanctuary Roosevetl Island. Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã chúc Tết các du học sinh. Các món ăn truyền thống ngày Tết như bún măng, giò, chả, nem Hà Nội hấp dẫn không chỉ sinh viên Việt Nam mà cả bạn bè nước ngoài. "Tại New York, Hội hoạt động khá nhiều nên gặp gỡ nhau thường xuyên, nhưng Tết mới là dịp chúng mình có cơ hội gặp gỡ những người bạn cũ đến thăm từ các bang khác", Minh Anh chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại New York, vì tất cả người tham dự cùng trong hoàn cảnh ăn Tết xa xứ, nên bên cạnh tình bạn còn có tình đồng bào. "Tất cả đều như gia đình của nhau, Tết là dịp ý nghĩa và ấm áp, giúp cộng đồng du học sinh Việt tại New York đỡ cô đơn đi ít nhiều", chị nói.

Lệ Thu