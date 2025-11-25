Du học sinh Việt mới đến Australia giảm hơn 40%

Du học sinh người Việt vẫn đông thứ tư tại Australia, nhưng giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng nhóm mới đến giảm hơn 40%.

Bộ Giáo dục Australia vừa công bố dữ liệu sinh viên quốc tế, tính đến tháng 9. Theo đó, tổng số du học sinh ở nước này khoảng 822.000, giảm 0,14% so với năm trước. Số này gồm cả học sinh phổ thông, sinh viên đại học, cao đẳng, các chương trình học nghề và khóa tiếng Anh ngắn hạn (6-9 tháng).

Số sinh viên người Việt là khoảng 36.000, cao thứ nhì trong vòng 10 năm trở lại đây, nhưng giảm 1.600 so với năm ngoái.

Trong đó, hơn 30.000 người là sinh viên học tiếp từ năm trước. Số sinh viên mới đến giảm hơn 40%, chỉ còn khoảng 5.500. Bộ Giáo dục Australia không công bố dữ liệu chi tiết, song cho biết nhóm mới đến từ khu vực Đông Nam Á giảm chủ yếu ở bậc phổ thông, các chương trình đào tạo nghề và các khóa ngắn hạn.

Tỷ lệ du học sinh Việt giảm mạnh nhất ở bang Tasmania (hơn 20%), số giảm đông nhất ở bang Victoria (hơn 1.100 người).

TT Bang và vùng lãnh thổ Số du học sinh Việt Nam, tháng 9/2024 Số du học sinh Việt Nam, tháng 9/2025 1 New South Wales 13.000 12.400 2 Victoria 15.500 14.800 3 Queensland 2.900 2.800 4 South Australia 3.200 3.000 5 Western Australia 2.100 2.000 6 Tasmania 400 320 7 Northern Territory 370 340 8 Australian Capital Territory 540 500

Trong top 5 quốc gia đông sinh viên nhất ở nước này, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với hơn 143.000 người, chiếm tỷ lệ 23%. Theo sau là Ấn Độ (17%), Nepal (8%). Số sinh viên người Việt Nam và Philippines cùng chiếm khoảng 4%, lần lượt xếp thứ 4 và 5.

Ngành học được chuộng nhất ở bậc đại học (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) là Quản lý và Thương mại, theo sau là Công nghệ thông tin. Trong khi đó, các du học sinh theo chương trình đào tạo nghề chủ yếu chọn Quản lý và Thương mại, rồi đến Thực phẩm, Khách sạn và Dịch vụ cá nhân.

Khuôn viên Đại học Melbourne, Australia. Ảnh: The University of Melbourne Fanpage

Hai năm qua, Australia liên tục siết chính sách với du học sinh nhằm kiểm soát lượng người nhập cư. Chẳng hạn, thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế bị rút từ 4-6 năm xuống còn 2-4 năm, yêu cầu tiếng Anh cũng được nâng lên 6.0-6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm, mức chứng minh tài chính và lệ phí xin visa đều tăng.

Chính phủ giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế cho năm 2025 ở mức 270.000, giảm hơn 53.000 so với năm trước. Năm 2026, mức trần được nâng lên thành 295.000.

Khánh Linh