Du học sinh Việt đông top 4 ở Australia

Khoảng 33.400 du học sinh ở Việt Nam đang ở Australia, đông thứ 4 và tăng hơn 54% so với trước dịch Covid-19.

Bộ Giáo dục Australia vừa công bố dữ liệu sinh viên quốc tế, tính đến tháng 4. Theo đó, tổng số du học sinh đăng ký là hơn 723.000 người, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số sinh viên người Việt là khoảng 33.400, đông thứ tư sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.

Số này gồm cả du học sinh hệ phổ thông, đại học, cao đẳng, các chương trình học nghề và khóa tiếng Anh ngắn hạn (6-9 tháng). So với năm ngoái (33.500, xếp thứ 5), số du học sinh Việt giảm khoảng 2%.

Tuy nhiên, nếu so với năm 2019, tức trước dịch Covid-19, con số này tăng hơn 54,4%.

Hai năm qua, Australia liên tục siết chính sách với du học sinh nhằm kiểm soát lượng người nhập cư. Chẳng hạn, thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế bị rút từ 4-6 năm xuống còn 2-4 năm, yêu cầu tiếng Anh cũng được nâng lên 6.0-6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm, mức chứng minh tài chính và lệ phí xin visa đều tăng.

Tháng 8 năm ngoái, Chính phủ giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế cho năm 2025 ở mức 270.000, giảm hơn 53.000 so với năm trước.

Trước lo ngại ảnh hưởng đến nguồn thu từ lĩnh vực giáo dục quốc tế, hồi đầu tháng, Bộ Giáo dục Australia quyết định nới trần tuyển du học sinh vào năm 2026. Tổng chỉ tiêu cho các trường là 295.000 sinh viên, song có thể tăng nếu các đại học công lập tuyển sinh từ khu vực Đông Nam Á.

Australia hiện là một trong những điểm đến du học được ưa chuộng nhất, tương đương Mỹ, Canada. Học phí với sinh viên quốc tế phổ biến ở mức 24.000-52.000 AUD (480-860 triệu đồng) một năm, theo IDP.

Sinh viên Đại học Melbourne, Australia. Ảnh: University of Melbourne

Bình Minh