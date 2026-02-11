Du học sinh Việt đổ sang Hàn Quốc

Cứ 10 du học sinh ở Hàn Quốc thì 3 là người Việt, lần đầu soán ngôi số 1 của Trung Quốc về lượng sinh viên quốc tế ở xứ kim chi.

Hoàng Uyên, 25 tuổi, vừa bắt đầu chương trình học tiếng tại Đại học Chung-Ang (Seoul) trước khi vào học thạc sĩ ngành Logistics quốc tế. Tốt nghiệp đại học tại Hà Nội năm 2023, Uyên từng làm việc cho một tập đoàn điện tử lớn của Hàn Quốc. Trải nghiệm thực tế này cùng niềm yêu thích K-pop, phim ảnh đã thôi thúc cô lên đường.

Uyên nhìn nhận đây là nơi ngành logistics phát triển mạnh, chương trình chú trọng tính thực tiễn và nghiên cứu, phù hợp với định hướng lâu dài - trở thành tiến sĩ rồi về Việt Nam giảng dạy.

Huyền Trang, 20 tuổi, chọn con đường du học nghề tại một trường cao đẳng ở Seoul. Say mê ngành làm đẹp và phong cách thẩm mỹ Hàn Quốc, Trang kỳ vọng những kỹ năng thực tế tại "thủ phủ" trang điểm thế giới sẽ giúp cô khởi nghiệp kinh doanh khi trở về.

Cả hai nằm trong số gần 108.000 du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc. Theo dữ liệu đến tháng 12/2025, Việt Nam lần đầu vượt qua Trung Quốc để trở thành nhóm sinh viên quốc tế lớn nhất tại quốc gia này, chiếm tới 1/3 tổng số. Tờ The Korea Times đánh giá đây là sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2017, giúp Hàn Quốc đạt mục tiêu thu hút 300.000 sinh viên quốc tế sớm hai năm so với kế hoạch (2027).

Theo Khảo sát việc làm và tình trạng người nhập cư của Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố tháng 12 năm ngoái, người Việt chủ yếu theo lĩnh vực ngôn ngữ và khoa học xã hội, khoảng 61% du học tự túc. Chừng 79% người được hỏi cho biết sẽ ở lại sau tốt nghiệp, trong đó 38% dự định đi làm, còn lại sẽ học lên cao hơn.

Tiến sĩ Trần Hữu Trí, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng sức hút của Hàn Quốc là nhờ giữ được những nét văn hóa Á Đông đặc trưng, vừa mới mẻ, vừa gần gũi, dễ dàng tiếp cận giới trẻ qua phim ảnh và âm nhạc. Hơn nữa, người trẻ Việt Nam hiện có nhiều cơ hội tìm hiểu về các giá trị và định hướng nghề nghiệp tại Hàn Quốc qua lễ hội văn hóa, hội thảo...

Chị Thùy Linh, chuyên viên tư vấn du học Sunny, cho rằng vị trí địa lý thuận tiện và cộng đồng người Việt vững mạnh là yếu tố quan trọng. Chi phí học tập tại Hàn Quốc không chênh lệch quá lớn so với các chương trình chất lượng cao tại Việt Nam, nhưng mang đến trải nghiệm và tấm bằng quốc tế.

Anh Nguyễn Đức Thành, giám đốc trung tâm du học Alpha, đồng tình. Học phí một năm tại Hàn Quốc dao động 85-200 triệu đồng, tùy trường, mà chất lượng giáo dục tốt có tiếng, đặc biệt các ngành công nghệ, cơ khí, ngoại ngữ, làm đẹp, điều dưỡng hay thiết kế... Sau tốt nghiệp, du học sinh có thể ở lại tìm việc, hoặc về Việt Nam đầu quân cho các dự án, công ty, tập đoàn của Hàn Quốc.

Đòn bẩy lớn nhất đến từ chính sách thu hút nhân tài nước ngoài, tiêu biểu là thí điểm visa Đại đô thị D2. Du học sinh ở 10 thành phố nộp hồ sơ xin visa trực tiếp từ Cục Xuất nhập cảnh mà không cần qua Đại sứ quán.

Có visa diện này, sinh viên được làm thêm tối đa 30 giờ/tuần (tăng 5 giờ so với trước đó); giảm yêu cầu chứng minh tài chính từ 16-20 triệu won xuống còn 8-10 triệu won; được thực tập ngay trong kỳ học; hỗ trợ việc làm và định cư sau tốt nghiệp.

Hai nhà tư vấn đều đánh giá lượng người Việt du học bằng visa D2 năm qua tăng rõ rệt.

Đại học Chung-Ang, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Chung Ang University

Hàn Quốc cũng có một loạt học bổng để thu hút và hỗ trợ du học sinh, và gần đây được nhiều trường mở rộng và nới lỏng điều kiện, theo GS Trương Nguyễn Tâm Nguyên, Đại học Yeungnam.

Ví dụ, du học sinh hệ đại học có thể xin học bổng với chứng chỉ TOPIK từ cấp độ 2/6 thay vì cấp 3 như trước. Một số trường như Đại học Konkuk, Kyung Hee,... giảm từ 30-100% học phí kỳ đầu cho du học sinh nếu có chứng chỉ TOPIK cao, thường từ cấp 4 trở lên.

Cùng đó, với bậc cao học, từ lâu vẫn có nhiều hình thức học bổng với mức tài trợ lớn, như học bổng chính phủ GKS, học bổng giáo sư. Sinh viên Đại học Bách khoa, Khoa học tự nhiên,... thường được các giáo sư Hàn Quốc trực tiếp tới tuyển. Họ được miễn học phí, trả lương và phí sinh hoạt, để học và nghiên cứu trong những dự án của các giáo sư.

Sinh viên nước ngoài còn có thể xin học bổng vùng (ngoài thủ đô Seoul) ở nhiều trường như Đại học Yeungnam, Đại học Daegu,...; hay học bổng doanh nghiệp từ Samsung, Hyundai, POSCO...

Để thu hút du học sinh, nhiều trường tăng cường mở chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, đặc biệt các ngành STEM, theo GS Nguyên.

Dù cơ hội mở rộng, chị Linh lưu ý du học sinh nắm và tuân thủ quy định về việc làm. Cụ thể, từ tháng 7/2025, sinh viên quốc tế vi phạm như làm quá số giờ, không có giấy đăng ký hoặc đi làm khi chưa đủ điều kiện... dù chỉ một lần cũng bị cấm vĩnh viễn quyền đăng ký làm thêm (trước đây có thể đăng ký lại sau 1 năm).

Còn anh Thành nhấn mạnh sinh viên cần chuẩn bị tâm lý tự lập và tài chính vững vàng để không bị chệch hướng.

"Cần xác định đi học ngành gì, để làm gì, ở lại hay quay về. Không nên xem làm thêm là công việc chính", anh nói.

Khánh Linh