Du học sinh tới Mỹ giảm kỷ lục

Khoảng 300.000 sinh viên quốc tế tới Mỹ mùa thu này, giảm 19% so với năm ngoái, sau hàng loạt động thái siết thị thực và nhập cư của chính phủ.

Dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thương mại quốc tế, Bộ Thương mại Mỹ tính đến cuối tháng 8. Số này thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 74.000 người, là mức giảm lớn nhất được ghi nhận, nếu không tính giai đoạn dịch Covid-19.

Xét theo khu vực, sinh viên đến từ châu Âu không biến động nhiều, nhưng lượng sinh viên châu Á giảm 24%, tương đương gần 60.000 người. Trong đó, mức giảm mạnh nhất từ Ấn Độ (45%), Trung Quốc và Hàn Quốc (11-12%). Số sinh viên đến từ châu Phi cũng giảm gần một phần ba.

Khuôn viên Đại học Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: University of Pennsylvania Fanpage

Sinh viên quốc tế là mục tiêu chính trong chiến dịch kiểm soát nhập cư của Tổng thống Trump. Hồi cuối tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã dừng các cuộc phỏng vấn visa (thị thực) du học trên toàn thế giới trong ba tuần. Du học sinh tại một số nơi sau đó còn phải chờ thêm nhiều tháng nữa, và có thể đã không kịp nhận visa cho học kỳ mùa thu. Số lượng visa du học F-1 (loại thị thực du học phổ biến nhất) được cấp trong tháng này giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành lệnh cấm du lịch hoặc hạn chế thị thực đối với công dân của 19 quốc gia. Iran, một nước trong danh sách trên, ghi nhận số sinh viên tới Mỹ giảm tới 86%.

Một số trường khuyến cáo du học sinh tránh ra ngoài Mỹ vào mùa hè, vì có thể không được nhập cảnh trở lại. Việc này phần nào làm dữ liệu giảm so với hàng năm, bởi con số của Bộ Thương mại Mỹ không phân biệt giữa sinh viên mới đến và nhóm đang theo học.

Trước đó, dữ liệu do chuyên trang du học Studyportals tổng hợp cũng cho thấy nhu cầu học thạc sĩ tại Mỹ của sinh viên quốc tế giảm 60%, trong 9 tháng qua. Ngược lại, họ quan tâm tới Anh và Ireland nhiều hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ này là 12% ở các thị trường khác như Australia, Áo, Thụy Điển và Tây Ban Nha.

Theo Edwin van Rest, Giám đốc điều hành Studyportals, lý do là du học sinh không chỉ xét đến danh tiếng học thuật của trường, mà còn nhắm tới sự ổn định về mặt pháp lý và triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp. Với tình hình hiện nay, nhiều người phải cân nhắc có nên học ở Mỹ hay không.

"Sinh viên không mất niềm tin vào chất lượng giáo dục Mỹ, mà là cam kết của chính quyền đối với họ", theo Fanta Aw, Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội cố vấn sinh viên nước ngoài quốc gia Mỹ (NAFSA). Cơ quan này dự đoán số lượng sinh viên quốc tế mới sẽ giảm 30-40% vào mùa thu này, làm mất hơn 60.000 việc làm, gây thiệt hại gần 7 tỷ USD cho nền kinh tế.

Hơn một triệu sinh viên quốc tế đang ở Mỹ, thuộc diện đông nhất thế giới. Phần lớn theo chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), trong đó hơn 80% ở lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

Tại các đại học công, du học sinh phải trả học phí gấp nhiều lần sinh viên nội địa. Do đó, lượng sinh viên quốc tế giảm có thể ảnh hưởng đến một số chương trình STEM, và trở thành gánh nặng tài chính cho các trường công.

Khánh Linh (Theo The New York Times, The Pie News)