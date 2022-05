Du học sinh nên chuẩn bị gì khi New Zealand mở cửa

Du học sinh nên tìm hiểu trước chính sách phòng dịch của New Zealand, chi phí, chương trình đào tạo và hồ sơ theo quy định trước khi nhập cảnh.

Sau ba năm đóng cửa do Covid-19, người nước ngoài có thị thực tạm thời và 5.000 sinh viên quốc tế đã nhập cảnh quốc gia này từ tháng 4. Dự tính bắt đầu từ tháng 10 tới hoặc sớm hơn, New Zealand sẽ chính thức mở cửa biên giới, đón tất cả học sinh, sinh viên quốc tế học tập tại đất nước này.

Hiện tại, Chính phủ New Zealand ban hành quy định, khách quốc tế đến đây sẽ không cần cách ly nếu đã tiêm chủng và làm xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành.

Thứ hai, ngoài các chính sách phòng dịch, du học sinh cần tìm hiểu về chi phí và chương trình đào tạo trước khi bắt đầu hành trình học tập ở một đất nước xa lạ. Hệ thống giáo dục của New Zealand được chia thành ba cấp độ: Giáo dục mẫu giáo; Giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); Giáo dục đại học và sau đại học. Trong đó, trung học, đại học, sau đại học và thạc sĩ là những bậc học được đa số học sinh, sinh viên lựa chọn khi du học tại New Zealand.

Một trong những điểm thu hút học sinh, sinh viên quốc tế nhất của New Zealand là tất cả 8 trường đại học tại đây đều lọt top các trường đại học hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, bằng cấp của các đơn vị này cũng được công nhận tại nhiều quốc gia khác. Theo đó, sau tốt nghiệp, du học sinh có thể nắm bắt nhiều cơ hội làm việc tại các công ty quốc tế với thu nhập hấp dẫn.

Tất cả các trường đại học tại New Zealand đều lọt vào top các trường đại học hàng đầu thế giới. Ảnh: Unsplash

So với quốc gia láng giềng Australia, New Zealand có mức chi phí thấp hơn. Học phí mỗi năm tại các trường của đất nước này dao động trung bình khoảng 260 triệu đồng cho bậc trung học, 300 - 400 triệu đồng với bậc đại học và 380 - 540 triệu đồng ở bậc thạc sĩ. Chi phí sinh hoạt tại New Zealand cũng trong khoảng 220 triệu đồng một năm, có thể phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình Việt.

Cuối cùng, sau khi đã tìm hiểu và quyết định trường và chương trình học, du học sinh cần kiểm tra yêu cầu nhập học và chuẩn bị tất cả giấy tờ cần thiết. Yêu cầu đầu vào của mỗi trường ngành học sẽ khác nhau. Do đó, sinh viên quốc tế cần phải trang bị đầy đủ những hồ sơ này để tránh tình trạng phải trì hoãn hành trình du học.

Thông thường, sinh viên có thể tìm trên website chính thức của trường hoặc có thể liên hệ những trung tâm tư vấn du học uy tín để có thông tin yêu cầu cụ thể và chính xác nhất. Điều này sẽ giúp cho quá trình nộp hồ sơ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc tìm hiểu sớm cũng sẽ giúp học sinh, sinh viên nắm bắt cơ hội "săn" học bổng hấp dẫn, chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ cần thiết cho hồ sơ xin nhập học và thị thực.

Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thông qua website của trường, Chính phủ... Ảnh: Unsplash

Để chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch du học, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể tham gia "Ngày hội du học New Zealand trực tuyến" trong tháng 5. Chương trình do IDP phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức nhằm cung cấp thêm thông tin, chương trình học bổng du học tại nước này.

IDP Education là tổ chức tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Australia với hơn 50 năm thành lập trên thế giới và hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam. Tổ chức đã giúp hơn 450.000 học sinh, sinh viên du học thành công tại các trường chất lượng ở Australia, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Ireland. Hiện, IDP có mạng lưới gồm 80 văn phòng tuyển sinh quốc tế tại 30 quốc gia khác nhau, cùng thực hiện mục tiêu mang lại sự thành công cho tất cả sinh viên đang có hoài bão du học.

Thiên Minh