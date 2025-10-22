Du học sinh Mỹ sẽ được miễn 100.000 USD phí visa H-1B

Khoản bảo lãnh 100.000 USD với visa làm việc H-1B sẽ không áp dụng với du học sinh và những người đang chuyển đổi tình trạng cư trú ngay tại Mỹ.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) nêu thông tin này trong hướng dẫn visa H-1B ngày 20/10. Khoản bảo lãnh 100.000 USD mà các công ty Mỹ phải nộp chỉ áp dụng với các hồ sơ H-1B sau ngày 21/9 của người lao động ở ngoài nước Mỹ.

Những người đang ở Mỹ và có đơn H-1B đã được chấp thuận cũng không phải nộp phí nếu ra nước ngoài và quay lại. Hồ sơ xin chuyển đổi của nhà tuyển dụng cũng được miễn phí.

Hướng dẫn mới khiến các nhà tuyển dụng và sinh viên quốc tế tại Mỹ nhẹ nhõm, đặc biệt là những người đang trong quá trình chuyển sang chương trình Thực tập tùy chọn OPT và làm việc theo diện H-1B.

Sinh viên Đại học Columbia, Mỹ. Ảnh: Columbia University Fanpage

Quyết định tăng phí visa H-1B được công bố hôm 19/9, áp dụng từ 0h ngày 21/9. Đây là visa không định cư, được các công ty bảo lãnh để tuyển dụng lao động nước ngoài trình độ cao làm việc.

Nhiều chuyên gia giáo dục quốc tế phản đối, do lo ngại sẽ làm giảm dòng chảy nhân tài toàn cầu vào Mỹ, dẫn đến thiếu hụt lao động và gây tổn hại cho nghiên cứu khoa học.

Trước đây, các nhà tuyển dụng thường chỉ phải trả từ 2.000–5.000 USD để bảo lãnh cho mỗi hồ sơ H-1B. Mức tăng đột ngột cũng làm nhiều tập đoàn lớn bối rối. Chẳng hạn như Amazon - nơi tuyển dụng hơn 10.000 lao động nước ngoài diện visa H-1B, nhiều nhất ở Mỹ.

Kế hoạch cải tổ hệ thống H-1B của chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục, dự kiến ưu tiên lao động có trình độ cao và mức lương tốt hơn.

Trong một khảo sát gần đây của Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế NAFSA, hơn một nửa (53%) sinh viên cho biết sẽ không đăng ký học sau đại học tại Mỹ nếu việc nhận visa H-1B bị ràng buộc bởi mức lương, như đề xuất của chính quyền.

Khoảng một nửa nghiên cứu sinh tiến sĩ nói tương tự.

Hiện, phần lớn sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian ở Mỹ với visa F-1. Nhóm này được ở lại sau tốt nghiệp theo chương trình Thực tập tùy chọn OPT và làm việc trong lĩnh vực của mình tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng đối với ngành STEM).

H-1B là loại visa dành cho người lao động nước ngoài có tay nghề cao được các công ty Mỹ bảo lãnh ở lại làm việc. Thời hạn thị thực này là 3 năm, và có thể gia hạn thêm tối đa 3 năm. Người giữ visa H-1B có thể đổi công ty, xin gia hạn, hoặc chuyển tình trạng sang thẻ xanh (thường trú nhân) nếu đủ điều kiện.

Khánh Linh (Theo The Pie News, Business Today)