Du học sinh đổ xô tới Đức

Khoảng 402.000 du học sinh đến Đức năm học 2024-2025, là mức cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu theo ngành Kỹ thuật.

Thông tin nằm trong Báo cáo Wissenschaft weltoffen 2025 (Khoa học Mở cửa với Thế giới), do Cơ quan Trao đổi học thuật Đức (DAAD) công bố đầu tháng 12.

Khoảng 402.000 sinh viên nước ngoài đăng ký học tại Đức trong học kỳ mùa đông 2024/25, tăng 6% so với năm học trước. Trong đó, hơn 116.000 là du học sinh mới. Số theo hệ đại học khoảng 270.000 người. Phần lớn học các ngành Kỹ thuật (43%), Kinh tế, Luật và Khoa học xã hội (25%).

Du học sinh tới nhiều nhất từ Ấn Độ (59.000), tăng 20% so với năm học 2023/2024. Số này cách xa so với nhóm từ Trung Quốc (38.600). Ba vị trí còn lại trong top 5 là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Áo, có khoảng 16.000-20.000 sinh viên, cũng đều tăng so với năm ngoái.

Số du học sinh người Việt không được đề cập, nhưng theo một báo cáo khác của DAAD, nhóm này ổn định, với khoảng 5.800 người.

Nhìn chung, du học sinh từ châu Á-Thái Bình Dương chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số sinh viên quốc tế theo học tại Đức (33%). Châu Phi cũng đóng góp đáng kể, là quê hương của khoảng một phần tư tổng số.

Khuôn viên Đại học Berlin Humboldt. Ảnh: Humboldt University of Berlin Fanpage

Số sinh viên quốc tế tới Đức đã tăng trưởng liên tiếp trong một thập kỷ qua. Gần đây, trong khi Australia, Mỹ, Anh và đặc biệt là Canada có nhiều chính sách hạn chế du học sinh thì Đức ngược lại. Ngoài bậc cử nhân, quốc gia này còn thành công trong thu hút nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ, chiếm 26-28% tổng số học viên ở bậc này.

Tiến sĩ Marcus Beiner từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Đại học Đức (DZHW), chia sẻ với ICEF Monitor rằng điều này cho thấy vai trò trung tâm khoa học của Đức đang tiếp tục phát triển.

Điều này kéo theo tăng trưởng về quy mô nhân sự, chương trình đào tạo ở Văn phòng giáo dục quốc tế ở các đại học. Theo DAAD, hiện các đại học có gần 2.400 chương trình bằng tiếng Anh được công nhận, bao gồm khoảng 420 chương trình cử nhân (chiếm 4%) và 1.930 chương trình thạc sĩ (18%).

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang thiếu lao động tay nghề cao trầm trọng, dự đoán lên tới 7 triệu người vào năm 2035, do già hóa dân số.

DAAD từng kêu gọi chính phủ, các đại học và doanh nghiệp xây dựng chiến lược thu hút và tăng gấp đôi tỷ lệ sinh viên quốc tế ở lại sau tốt nghiệp, lên khoảng 50.000 người mỗi năm vào năm 2030.

Theo Study in Germany, cổng thông tin về du học Đức, có ba lý do chính khiến nước này hấp dẫn sinh viên nước ngoài.

Đầu tiên, các đại học công lập miễn học phí, sinh viên chỉ mất một khoản phí hành chính 150-250 euro (4-6,6 triệu đồng) mỗi năm. Trong khi đó, chất lượng giáo dục đại học Đức được đánh giá cao với hơn 500 chương trình cử nhân, thạc sĩ được dạy bằng tiếng Anh. Tổng cộng có 49 trường của nước này vào bảng xếp hạng đại học thế giới của THE.

Thứ hai, chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên quốc tế tại Đức chỉ khoảng 930 euro/tháng (1.000 USD), thấp hơn đáng kể so với du học sinh tại Anh (1.500 USD) hay Mỹ (1.250 USD).

Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội ở lại làm việc lên tới 18 tháng với giấy phép cư trú mở rộng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy gần 70% du học sinh muốn ở lại Đức tìm việc sau tốt nghiệp.

Khánh Linh