Du học sinh đến Canada giảm 61% sau 'cơn lốc' siết thị thực

Lượng tân sinh viên quốc tế đến Canada trong năm 2025 giảm 61%, giới chuyên gia cảnh báo làn sóng đóng cửa trường học và cắt giảm nhân sự.

Dữ liệu mới nhất do Chính phủ Canada công bố ngày 25/2 cho thấy chỉ có hơn 115.000 sinh viên quốc tế mới đến nước này, giảm khoảng 177.000 người (tương đương 61%) so với năm 2024.

Còn theo Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch (IRCC), số người sở hữu giấy phép du học đã giảm gần 30% trong hai năm qua, từ gần một triệu người xuống còn 690.000, trong giai đoạn từ tháng 12/2023 đến cuối năm 2025.

Sự sụt giảm này trong bối cảnh chính phủ liên tục áp trần tuyển sinh và siết chặt quy trình duyệt visa. Cụ thể, hạn ngạch cấp phép du học bị giảm từ 360.000 (năm 2024) xuống 305.000 (năm 2025) và dự kiến chỉ còn 155.000 vào năm nay. Tỷ lệ phê duyệt visa cũng tuột thẳng đứng từ 60% xuống chỉ còn hơn 30%.

Bà Larissa Bezo, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc tế Canada (CBIE), cảnh báo các cơ sở giáo dục đang đối mặt với "áp lực ngân sách khủng khiếp", phải dừng các chương trình học, sa thải nhân viên. Kịch bản xấu nhất là các trường phải đóng cửa.

Mới đây, Học viện Thương mại và Công nghệ Manitoba (MITT) đã trở thành cơ sở giáo dục công lập đầu tiên phải ngừng hoạt động sau khi lượng sinh viên quốc tế nhập học giảm tới 55%.

Nhìn rộng hơn, bà Bezo cho rằng việc mất đi nguồn thu và nhân lực từ du học sinh sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng" với thị trường lao động. Điều này đặc biệt trong bối cảnh Canada đang đẩy mạnh chương trình "kiến thiết quốc gia" với các dự án hạ tầng và nhà ở lớn nhằm tăng cường tự chủ kinh tế.

Việc sụt giảm du học sinh cũng phơi bày tình trạng "thiếu hụt ngân sách kinh niên" của giáo dục Canada sau nhiều thập kỷ bị cắt giảm đầu tư và đóng băng học phí với sinh viên bản địa.

Chính quyền các tỉnh bang đã bắt đầu tập trung giải quyết vấn đề. British Columbia vừa rà soát về tính bền vững dài hạn của hệ thống giáo dục sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ), trong khi Ontario gần đây đã đầu tư 6,4 tỷ CAD vào lĩnh vực này.

Ngân sách năm 2025 của Canada cũng dành 1,7 tỷ CAD (1,2 tỷ USD) để thu hút nhân tài nghiên cứu toàn cầu. Đồng thời, Chính phủ không áp hạn ngạch đối với sinh viên sau đại học trong năm nay.

Dù vậy, giữa làn sóng phản đối nhập cư gia tăng, chính phủ vẫn đặt mục tiêu giảm tỷ lệ cư trú tạm thời, bao gồm du học sinh, xuống dưới 5% tổng dân số.

Ngoài áp hạn ngạch tuyển sinh, Canada tăng mức chứng minh tài chính với sinh viên quốc tế lên 20.635 CAD (khoảng 390 triệu đồng), gấp đôi so với trước. Chương trình SDS, vốn để tăng tốc xử lý visa du học, cũng đã bị đóng lại.

Đại diện IRCC đánh giá sự sụt giảm lượng du học sinh là "dấu hiệu rõ ràng cho thấy các biện pháp kiểm soát đang phát huy tác dụng", phản ánh cam kết của chính phủ trong việc duy trì và quản lý chặt chẽ hệ thống di trú.

Canada hiện là một trong hai điểm đến du học hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ. Trong khoảng một triệu sinh viên quốc tế năm ngoái, 41% đến từ Ấn Độ, 12% từ Trung Quốc.

