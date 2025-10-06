Du học sinh chiếm một nửa ở các đại học hàng đầu Australia

Tỷ lệ sinh viên quốc tế áp đảo tại các trường Sydney, RMIT, New South Wales... đặc biệt ngành Công nghệ thông tin của Wollongong, sinh viên nước ngoài đến 85%.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Australia, khoảng 35% tổng số sinh viên ở nước này năm học 2024-2025 là người nước ngoài. Số này tăng 12,3% so với năm học trước đó.

Ở một số trường danh tiếng, tỷ lệ sinh viên quốc tế lên tới 45-50%, như Đại học Sydney, RMIT, Monash, NSW, Melbourne, Victoria... Trong đó, riêng ở RMIT hay Đại học Sydney, một nửa số du học sinh được đào tạo ở các chi nhánh ngoài Australia.

Về ngành học, sinh viên quốc tế áp đảo ở các ngành Quản lý, Thương mại, Công nghệ thông tin..., trong khi nhóm bản địa chủ yếu chọn các lĩnh vực Y tế và Nghệ thuật.

Như ở Đại học Wollongong và Central Queensland, chỉ có khoảng 15% người Australia trong số sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Australia, sinh viên nước ngoài chiếm hai phần ba tổng số sinh viên theo học các ngành Quản lý, Thương mại và Công nghệ thông tin. Còn ở Đại học Melbourne, 62% sinh viên kỹ thuật là người nước ngoài...

Sinh viên tại Đại học Sydney, Australia. Ảnh: University of Sydney fanpage

Sự gia tăng nhanh chóng của sinh viên quốc tế khiến giới chuyên gia nước này lo ngại về khả năng ngoại ngữ. Tổ chức Jobs and Skills Australia khuyến nghị kiểm tra trình độ tiếng Anh của du học sinh ở cả đầu vào lẫn đầu ra.

Ông Abul Rizvi, chuyên gia phân tích di trú, cựu Thứ trưởng Bộ Di trú, đề xuất áp dụng một bài kiểm tra tiếng Anh độc lập, nhằm đảm bảo công bằng với sinh viên bản địa khi họ phải đáp ứng yêu cầu về điểm tuyển sinh đại học (ATAR).

Ông cũng cho rằng nên nâng chuẩn IELTS từ 6.5 lên 7.0 để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Australia là một trong những điểm đến hàng đầu với du học sinh, bên cạnh Mỹ và Canada. Trong 10 năm qua, số lượng sinh viên quốc tế ở đây đã tăng 62%. Việt Nam hiện nằm trong top 4, với hơn 33.000 sinh viên theo học.

Năm 2026, các đại học hàng đầu sẽ tăng học phí 5-13% với du học sinh. Mức cao nhất được ghi nhận ở ngành Kinh doanh của trường Sydney, lên đến 60.600 AUD mỗi năm (gần 1 tỷ đồng).

Hải Yến (Theo The Australian)