Du học sinh chiếm một nửa các đại học hàng đầu Australia

Tỷ lệ sinh viên quốc tế áp đảo tại các trường như Sydney, RMIT, New South Wales, đặc biệt có ngành như Công nghệ thông tin, sinh viên bản địa chỉ 15%.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Australia, khoảng 35% tổng số sinh viên ở nước này năm học 2024-2025 là người nước ngoài, tăng 12,3% so với năm học trước đó. Phần lớn trong số này là người châu Á.

Ở các đại học hàng đầu như Sydney và RMIT, tỷ lệ du học sinh chiếm tới 50%, còn lại thường theo học tại New South Wales, Monash hay Queensland.

Trong đó, có 65% người theo học ngành Công nghệ thông tin, 54% học Quản trị - thương mại và 41% học ngành Kỹ thuật.

Ngược lại, có rất ít sinh viên bản địa theo học những ngành này, họ chủ yếu chọn các lĩnh vực y tế và nghệ thuật. Riêng tại Đại học Wollongong và Central Queensland, chỉ có khoảng 15% người Australia trong số sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Sinh viên tại Đại học Sydney, Australia. Ảnh: University of Sydney fanpage

Sự gia tăng nhanh chóng của sinh viên quốc tế khiến giới chuyên gia nước này lo ngại về khả năng ngoại ngữ. Tổ chức Jobs and Skills Australia khuyến nghị kiểm tra trình độ tiếng Anh ở cả đầu vào lẫn đầu ra cho du học sinh.

Ông Abul Rizvi, chuyên gia phân tích di trú, cựu Thứ trưởng Bộ Di trú, đề xuất áp dụng bài kiểm tra độc lập nhằm đánh giá năng lực và trình độ tiếng Anh của sinh viên quốc tế. Điều này nhằm đảm bảo công bằng với sinh viên bản địa khi họ phải vượt qua bảng xếp hạng tuyển sinh đại học (ATAR).

Ông cũng cho rằng nên nâng chuẩn IELTS từ 6.5 lên 7.0 để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Australia là một trong những điểm đến hàng đầu với du học sinh, bên cạnh Mỹ và Canada. Trong 10 năm qua, số lượng sinh viên quốc tế ở đây đã tăng 62%. Việt Nam hiện nằm trong top 4, với hơn 33.000 sinh viên theo học.

Sắp tới vào năm 2026, các trường đại học hàng đầu sẽ tăng học phí 5-13% đối với du học sinh. Mức cao nhất được ghi nhận ở ngành Kinh doanh của trường Sydney, với học phí 60.600 AUD mỗi năm (gần 1 tỷ đồng).

Hải Yến (Theo The Australian)