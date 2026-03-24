Du học sinh Australia choáng váng vì visa thay đổi 'chóng mặt'

AustraliaSinh viên quốc tế sốc vì loạt thay đổi đột ngột, các chuyên gia khuyến cáo tính toán kỹ tài chính và ngành nghề cho những biến động tiếp theo.

Tâm, sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Adelaide, dự định nộp hồ sơ xin visa 485 vào đầu tháng 3, ngay trước khi visa du học hiện tại hết hạn vào ngày 15/3. Tuy nhiên, cô bàng hoàng khi thấy lệ phí trên website của Chính phủ đã đổi từ 2.300 AUD lên 4.600 AUD (gần 85 triệu đồng).

Visa 485 cho phép du học sinh ở lại làm việc tối đa 3 năm sau tốt nghiệp, từ đó tích lũy số năm kinh nghiệm trước khi chuyển sang các loại visa khác và thường trú nhân.

Đây không phải lần đầu Australia tăng phí loại visa này. Phí này trên thực tế đã tăng hai lần chỉ trong vòng hơn một năm, từ mốc 1.945 AUD hồi đầu năm 2025. Tuy nhiên, động thái mới nhất khiến nhiều du học sinh không kịp trở tay.

"Cảm giác như bị cướp vậy", Tâm nói. Thông thường, mọi thay đổi chính sách lớn tại Australia đều được thông báo trước ít nhất một tháng hoặc bắt đầu vào năm tài chính mới (1/7). Lần này, sự thay đổi diễn ra "lặng lẽ" trên website. Mức tăng cũng cao đột biến so với các lần trước.

Dù ở thế bị động, nhưng vì dự định lâu dài, nữ sinh vẫn ngậm ngùi nộp mức phí mới.

Chia sẻ với tờ The Guardian, Jimmy, một kỹ sư vừa tốt nghiệp, cũng "sốc nặng" khi thấy mức phí 4.600 AUD.

"Việc tăng phí vào phút chót khiến du học sinh như tôi không khác nào những 'cây ATM'. Tôi cảm thấy mất niềm tin", Jimmy chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, chỉ hai tuần sau, Chính phủ tiếp tục công bố quy định khắt khe hơn cho visa đào tạo nghề (visa 407), có hiệu lực ngay ngày hôm sau. Lý do là để giảm thiểu tình trạng "tạm trú vĩnh viễn", khiến hệ thống di trú bất ổn và người lao động có nguy cơ bị bóc lột.

Những thay đổi liên tiếp về thị thực và chính sách với sinh viên quốc tế nằm trong kế hoạch kiểm soát lượng người nhập cư của Australia, sau giai đoạn bùng nổ hậu Covid-19 với gần 1,1 triệu du học sinh vào năm 2024.

Hai năm qua, nhiều biện pháp được thực hiện như rút thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp từ 4-6 năm xuống 2-3 năm, nâng yêu cầu tiếng Anh cùng mức chứng minh tài chính và phí xin visa du học,...

Các chuyên gia cho rằng nước này sẽ còn tiếp tục ra nhiều quy định mới, ảnh hưởng sâu rộng đến sinh viên quốc tế. Thực tế, theo thống kê của Bộ Giáo dục Australia, số lượng du học sinh mới nhập học năm 2025 là hơn 202.000, giảm 15% so với năm trước đó.

Ông Nick Dương, Giám đốc IEMC GROUP, nhận định Australia không đóng cửa với du học sinh vì giáo dục vẫn là ngành xuất khẩu mũi nhọn (đóng góp hơn 53 tỷ AUD trong năm tài chính 2024/25). Tuy nhiên, quốc gia này đang chuyển từ "mở cửa số lượng lớn" sang "chọn lọc chất lượng".

Ông dự đoán Australia có thể giới hạn số sinh viên một số ngành, trường; kiểm soát chặt các khóa học chất lượng thấp, đồng thời nâng yêu cầu về học lực và tiếng Anh.

Còn ông Brian Quang Đinh, giám đốc công ty Edunetwork Australia, đại diện di trú được chính phủ Australia cấp phép, cho rằng không chỉ 485 và 407 mà các loại visa khác cũng đứng trước nguy cơ bị thay đổi.

Ông khuyến nghị học sinh, sinh viên dự định du học Australia nghiên cứu các ngành học có nhu cầu cao, chọn trường có chương trình hỗ trợ để thuận lợi xin các loại visa làm việc sau tốt nghiệp.

Ngoài ra, nhóm này nên có kế hoạch tài chính đầy đủ từ sớm, song song tìm hiểu, tận dụng các cơ hội học bổng, tài trợ từ trường đại học, tổ chức chính phủ hoặc doanh nghiệp.

Những sinh viên đang học tại Australia nên thường xuyên cập nhật chính sách di trú, nhất là trong bối cảnh chúng có thể thay đổi khá nhanh chóng, theo ông Brian. Họ cũng cần nắm vững các yêu cầu mới của loại visa dự định nộp, từ đó tổng hợp đủ giấy tờ (như chứng chỉ tiếng Anh, chứng minh tài chính, các tài liệu hỗ trợ,...) và tài chính.

Cuối cùng, chuẩn bị tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc càng sớm càng tốt sẽ là điểm cộng cho hồ sơ ứng viên, ông Nick Dương nhận định.

"Nếu chọn đúng ngành, học nghiêm túc và có kế hoạch rõ ràng, Australia vẫn là một trong những quốc gia tốt nhất để phát triển sự nghiệp quốc tế", ông nói.

*Tên sinh viên đã được thay đổi