Du học Italy với học phí hơn 4 triệu đồng mỗi năm

Học phí đại học công lập ở Italy khoảng 900-4.000 euro (27,6-111,7 triệu đồng) mỗi năm, song một số trường có chính sách riêng, du học sinh Việt Nam chỉ cần đóng 4,2-6,9 triệu.

Đại sứ quán Italy tại Việt Nam, Uni-Italia Vietnam - cơ quan thúc đẩy hợp tác đại học và du học Italy, ngày 16/10 tổ chức ngày hội thông tin du học. 18 đại học, trong đó 13 trường công lập có mặt, thu hút gần 1.000 người đến tìm hiểu.

Theo đại diện các đại học, học phí bậc cử nhân và thạc sĩ ở trường công khoảng 900-4.000 euro mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều trường có chính sách riêng, tùy theo nhóm sinh viên, căn cứ điều kiện kinh tế của các quốc gia. Du học sinh Việt Nam thường được hưởng mức học phí thấp hơn đáng kể so với nhóm đến từ châu Âu hay khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế).

Chẳng hạn, tại Đại học Macerata, sinh viên Việt Nam chỉ đóng học phí 156 euro mỗi năm (khoảng 4,2 triệu đồng); hay ở Đại học Messina là 256 euro (khoảng 6,9 triệu đồng).

Khuôn viên Đại học Macerata. Ảnh: University of Macerata Fanpage

Bên cạnh đó, sinh viên Việt Nam có thể ứng tuyển 4 loại học bổng, nếu muốn du học Italy.

Thứ nhất là học bổng của trường, dành cho 5–10% tổng số sinh viên mỗi khóa. Du học sinh được miễn toàn bộ học phí, kèm trợ cấp sinh hoạt, một bữa ăn mỗi ngày và hỗ trợ tiền thuê phòng (do hầu hết đại học Italy không có ký túc xá). Học bổng được xét theo hồ sơ học tập và năng lực cá nhân.

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có học bổng này. Giá trị và điều kiện ứng tuyển cũng khác nhau. Ví dụ, Đại học Macerata chỉ trao học bổng 10.000 euro cho sinh viên năm đầu tiên, nhưng sinh viên Đại học Ca’ Foscari Venice được nhận khoản này hàng năm nếu duy trì thành tích xuất sắc.

Thứ hai là học bổng vùng, dành cho sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học bổng xét theo thu nhập gia đình ở năm đầu, xét thành tích học tập từ năm thứ hai trở đi.

Theo đại diện Đại học IUAV Venice và Đại học Palermo, sinh viên nhận học bổng vùng chỉ phải đóng khoảng 200 euro học phí mỗi năm.

Hai loại học bổng còn lại là học bổng chính phủ Italy. MAECI Scholarship dành cho bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), miễn học phí và trợ cấp lên tới 9.000 euro một năm năm, trong khi Invest Your Talent in Italy dành riêng cho bậc thạc sĩ, miễn học phí và trợ cấp 8.000 euro một năm. Năm ngoái, du học sinh Việt Nam nhận tổng cộng 28 suất ở hai loại học bổng này, theo ông Marco della Seta, Đại sứ Italy tại Việt Nam.

Ông cũng cho biết yêu cầu về thị thực sinh viên khá đơn giản và không thay đổi so với những năm trước. Tuy nhiên, sinh viên cần lưu ý các mốc thời gian để chuẩn bị giấy tờ.

Ngoài ra, để làm việc tại Italy sau tốt nghiệp, du học sinh phải có hợp đồng và giấy phép lao động. Biết nói tiếng Italy là một điểm cộng lớn.

"Các ngành đang cần nhân lực quốc tế nhiều nhất tại Italy là du lịch và sáng tạo. Sinh viên Việt Nam rất kỷ luật, tập trung và có động lực, và điều đó rất hữu ích", ông Seta nhận định.

Hiện nay, Italy có hơn 100.000 sinh viên quốc tế từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có gần 1.000 du học sinh Việt Nam. Các đại học Italy nổi tiếng đào tạo về nghệ thuật, kiến trúc, thiết kế, thời trang, ẩm thực, kinh tế và kỹ thuật.

Khánh Linh