Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải dự kiến từ 20 trở lên

Trường Đại học Giao thông vận tải dự báo điểm chuẩn thấp nhất ở mức 20, nhiều ngành có thể giảm 0,5-1 điểm so với năm ngoái.

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, ngày 7/8 đưa ra dự báo trên, căn cứ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, số thí sinh đăng ký và dữ liệu tuyển sinh các năm trước.

Theo bà Hòa, điểm chuẩn vào trường ở nhiều ngành học sẽ giảm, nhưng chia làm hai nhóm.

Với nhóm có đầu vào các năm trước ở mức cao nhất như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ôtô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử, điểm chuẩn khả năng không biến động nhiều. Nếu có, mức giảm sẽ rất ít.

"Dự kiến, điểm chuẩn các ngành này ổn định ở mức 25,5 đến gần 27", bà Hòa nhận định.

Với phần lớn ngành còn lại, điểm chuẩn có thể giảm khoảng 0,5-1 so với năm ngoái, ở mức 22-24. Dù vậy, nhiều khả năng mức điểm thấp nhất vẫn là 20, tương tự năm ngoái, ở các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2024

Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải ở cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc. Ảnh: Fanpage trường

Trường Đại học Giao thông vận tải năm nay tuyển 6.340 sinh viên ở trụ sở chính tại Hà Nội và 1.800 ở phân hiệu TP HCM. Bốn phương thức xét tuyển gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; xét học bạ THPT; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trường sẽ quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức về cùng thang điểm 30, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảng quy đổi điểm Đại học Giao thông vận tải

Năm ngoái, điểm chuẩn dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT của trường là từ 20 đến 26,45, cao nhất ở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đào tạo tại cơ sở Hà Nội.

Học phí năm học qua là gần 400.000 đến hơn 425.000 đồng một tín chỉ với chương trình chuẩn; gần 625.000 đến gần 770.000 đồng với chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Dự kiến năm nay, học phí tăng trong khoảng 10%.

Dương Tâm