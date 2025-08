Chứng khoán tuần tới ra sao?

Sau tuần biến động mạnh, chứng khoán tuần tới có xác suất vẫn biến động, tăng - giảm đan xen, nhà đầu tư cần thận trọng và tập trung cổ phiếu tốt, theo chuyên gia.

Chứng khoán Beta (BSI) dùng cụm từ "hành trình đầy sóng gió" khi nhận xét về thị trường chứng khoán tuần vừa qua. Nhóm phân tích này cho rằng tâm lý nhà đầu tư đã đi qua đủ cung bậc cảm xúc, từ kỳ vọng cho đến lo lắng, thậm chí là hoảng loạn.

Sau giai đoạn bước vào xu hướng tăng giá (uptrend) gần 4 tháng và 6 tuần tăng điểm mạnh với thanh khoản đột biến, chứng khoán đã có tuần giao dịch cuối tháng 7 đầu tháng 8 biến động mạnh khi gặp vùng đỉnh lịch sử 2022. VN-Index giảm gần 36 điểm so với cuối tuần trước. Chỉ số chung lập kỷ lục gần 1.565 điểm trong phiên 29/7 và cũng đóng cửa giảm 64 điểm cùng ngày. Biên độ dao động trong tuần lên tới 78 điểm.

Thanh khoản duy trì ở mức cao, gần như luôn trên 40.000 tỷ đồng mỗi phiên. Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE tăng 31,6% so với tuần trước. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng mạnh khoảng 4.750 tỷ đồng sau giai đoạn giải ngân xuyên suốt nửa đầu tháng 7.

Theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), độ rộng thị trường nghiêng về phía điều chỉnh, áp lực bán ngắn hạn khá đột biến sau giai đoạn tăng giá mạnh. Giảm điểm mạnh ở nhóm bán lẻ, công nghệ - viễn thông, thủy sản, nông nghiệp, thép, bất động sản... Trong khi nhóm chứng khoán, cảng - vận tải biển vẫn tăng giá và chỉ bắt đầu chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần.

Nhóm phân tích này dự báo xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.480 điểm, kháng cự tâm lý ở 1.500 điểm. Thị trường kết thúc giai đoạn đón nhận kết quả kinh doanh quý II, có thể chuyển sang giai đoạn tích lũy, điều chỉnh sau giai đoạn tăng giá mạnh.

"VN-Index sẽ kết thúc xu hướng tăng nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.480 điểm", SHS nhấn mạnh.

Tháng 8 là giai đoạn trống thông tin. Việc đánh giá thị trường, doanh nghiệp sẽ dựa trên cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng giai đoạn cuối năm, cũng như các mức thuế quan sau khi chính thức áp dụng sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp. Do đó, SHS cho rằng chứng khoán sẽ phân hóa mạnh, cần thời gian tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn tăng giá từ kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng vượt trội, tạm hoãn và đàm phán thuế quan.

Nhà đầu tư đang quan sát bảng điện tại một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Dưới góc nhìn kỹ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) quan sát ở khung đồ thị ngày, hai chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục hạ độ cao, cho thấy khả năng vận động rung lắc hoặc giằng co vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Tuy nhiên chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF) vẫn neo ở vùng cao thể hiện dòng tiền đang luân chuyển trên thị trường. Chỉ số chung hồi phục từ đường trung bình động 20 ngày (MA20) vào cuối phiên 1/8 cho thấy nỗ lực tìm điểm cân bằng quanh mốc 1.500 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD hạ thấp nhưng chỉ báo RSI hình thành phân kỳ dương. VCBS cho rằng xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục vận động tăng giảm đan xen trong phiên tới.

Do đó, nhóm phân tích VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ vay ký quỹ (margin) ở mức an toàn, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có tín hiệu hồi phục từ vùng hỗ trợ và có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với những mã này tại những nhịp rung lắc. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nắm nhiều tiền mặt có thể đi theo dòng tiền đầu cơ và giải ngân từng phần ở những cổ phiếu đang thu hút sự chú ý từ lực cầu, đồng thời dư địa tăng còn nhiều so với vùng kháng cự gần nhất.

Còn ở góc nhìn trung hạn, các chuyên gia Chứng khoán Beta tin rằng thị trường vẫn trong xu hướng tích cực. Tuy nhiên, áp lực bán đang có dấu hiệu gia tăng rõ rệt, đặc biệt đến từ cả nhà đầu tư cá nhân trong nước lẫn khối ngoại. "Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý chốt lời và sự dè dặt của nhà đầu tư đang lấn át kỳ vọng ngắn hạn", BSI nhận định.

Trong giai đoạn nhiễu động này, các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên tạm thời đứng ngoài quan sát, thay vì vội vã giải ngân, tránh rơi vào trạng thái "mua đuổi" giữa làn sóng điều chỉnh chưa kết thúc. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao và chỉ mua "nhỏ giọt" ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh sẽ là chiến lược giúp giảm thiểu rủi ro.

Tất Đạt