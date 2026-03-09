Dự án cầu vượt biển 18 km ra đảo Hòn Khoai thiếu vật liệu

Cùng với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, dự án đường và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai đang gặp khó về nguồn cát, đá, trong khi tổng nhu cầu vật liệu lên tới hàng chục triệu m3.

Thông tin được Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) nêu trong báo cáo về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại Cà Mau. Các dự án được triển khai theo lệnh khẩn cấp, khởi công ngày 19/8/2025.

Theo đơn vị thi công, Cà Mau không có nguồn cát, đá xây dựng, trong khi nhu cầu vật liệu cho các dự án rất lớn. Riêng cát san lấp cần khoảng 26 triệu m3, cát bêtông khoảng 2,1 triệu m3; đá cấp phối 1,5 triệu m3; đá bêtông xi măng khoảng 4 triệu m3 và đá bêtông nhựa khoảng 0,6 triệu m3.

Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Để bổ sung nguồn vật liệu, các địa phương trong khu vực đã cấp phép hoặc đang làm thủ tục khai thác. Cần Thơ đã cấp phép khai thác khoảng 17,2 triệu m3 cát biển; Vĩnh Long cấp phép thăm dò khoảng 2 triệu m3; Đồng Tháp đang trình cấp phép thăm dò 4 mỏ với trữ lượng dự kiến khoảng 2 triệu m3; An Giang đã họp hội đồng xem xét cấp phép một mỏ trữ lượng khoảng 0,93 triệu m3.

Tuy nhiên, Binh đoàn 12 cho biết quy trình cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III theo quy định có thể mất khoảng 195 ngày (6,5 tháng), ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp vật liệu. Ngoài ra, nhiều mỏ cát biển đã được cấp phép nhưng đang vào mùa biển động nên phương tiện chưa thể khai thác, vận chuyển.

Nguồn cát thương mại trong nước cũng hạn chế, các nhà thầu phải sử dụng thêm cát nhập khẩu từ Campuchia nhưng khối lượng và tiến độ cung cấp chưa ổn định.

Đoạn cao tốc Cà Mau - Cái Nước vị trí qua xã Khánh Bình. Ảnh: An Minh

Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ. Với hai đoạn tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi, phần giải phóng mặt bằng được tách thành dự án riêng do UBND tỉnh Cà Mau thực hiện, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Diện tích giải phóng mặt bằng của tuyến khoảng hơn 700 ha và địa phương đã cơ bản bàn giao mặt bằng tuyến chính cho nhà thầu.

Đối với dự án đường ra đảo Hòn Khoai, tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 234 ha, trong đó khoảng 34 ha là đất rừng do Nhà nước quản lý. Tỉnh đã bàn giao xong mặt bằng khu phụ trợ trên bờ, song còn khoảng 3 ha vướng phương án thu hồi cây rừng.

Theo Binh đoàn 12, dự án đường và cầu vượt biển ra Hòn Khoai có nhiều thách thức kỹ thuật do lần đầu đơn vị thi công tuyến cầu vượt biển dài khoảng 18 km trong điều kiện địa chất phức tạp.

Vị trí cầu vượt biển nối đất liền ra đảo Hòn Khoai. Đồ họa: Hoàng Thanh

Hiện tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước dài 42 km, tổng mức đầu tư hơn 28.100 tỷ đồng, khối lượng thi công đạt khoảng 4%. Tuyến Cái Nước - Đất Mũi dài gần 40 km, tổng mức đầu tư hơn 29.700 tỷ đồng, đạt hơn 6% khối lượng.

Trong khi đó, dự án đường và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, tổng vốn hơn 25.700 tỷ đồng. Nhà thầu đã thi công cọc khoan nhồi trên cạn và trên biển; giá trị tập kết vật tư, sản xuất cấu kiện và thi công đạt hơn 407 tỷ đồng, tương đương gần 2% giá trị xây lắp.

Binh đoàn 12 kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường ra đảo Hòn Khoai, đồng thời đề nghị các địa phương ưu tiên cấp phép khai thác mỏ cát, đá để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu cho các dự án.

An Minh