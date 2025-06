Dự án Aqua City của Novaland được gỡ vướng pháp lý

Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho Aqua City - dự án "sống còn" của Novaland - sau 4 năm vướng pháp lý.

Ngày 16/6, Chủ tịch UBND Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần của Đô thị Aqua City gồm Khu đô thị Aquacity và Khu đô thị Aqua Waterfront City.

Đồng thời, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (phân khu Phoenix) cũng được phê duyệt cùng ngày. Công ty Novaland (NVL) cho biết hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự kiến được duyệt vào cuối tháng này.

Theo đại diện NVL, các quyết định trên đã giúp dự án Aqua City hoàn thiện pháp lý toàn bộ, đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp quy hoạch phân khu C4 tỷ lệ 1/5.000 và quy hoạch chung 1/10.000 Thành phố Biên Hòa. Điều này sẽ tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.

"Cột mốc pháp lý này là bước tiến cho Aqua City thực hiện thủ tục thông báo đủ điều kiện kinh doanh cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới và là cơ sở để các tổ chức tài chính triển khai cung cấp thêm các gói tín dụng như đã cam kết trước đó", đại diện Novaland nói.

Một góc dự án Aqua City (Đồng Nai) nhìn từ trên cao. Ảnh: NVL

Aqua City có diện tích gần 1.000 ha, được quy hoạch trở thành khu đô thị vệ tinh phía Đông của TP HCM. Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn từng khẳng định, đây là "dự án mấu chốt, mang tính sống còn của doanh nghiệp".

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án tạm ngừng vì vướng phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Tháng 11/2022, hơn 750 căn biệt thự tại Aqua City cũng bị hủy công nhận đủ điều kiện mở bán dù nhà đã hoàn thiện.

Sau giai đoạn được Tổ công tác của Chính phủ gỡ vướng, dự án tái khởi động cuối tháng 6/2023. Đầu tháng 8/2024, Novaland được phép bán một số căn nhà trong số xây dựng, bàn giao từ tháng 11/2023 đến thời điểm trên.

Hơn 2 năm qua, Novaland đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền việc tháo gỡ pháp lý cho dự án Aqua City. Theo công ty, điều này giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và hàng nghìn khách hàng sớm được nhận nhà.

Hiện tại, các ngân hàng đã giải ngân các gói tín dụng 3.250 tỷ đồng để triển khai xây dựng các phân khu trong dự án Aqua City. Đồng thời, một số tổ chức tài chính cam kết cung cấp thêm các gói vay với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng để Novaland tiếp tục triển khai hạ tầng, xây dựng và bàn giao nhà trong năm 2025-2026.

Tính đến nay, Aqua City đã bàn giao hơn 900 căn biệt thự, nhà phố cho khách hàng. Năm nay, Novaland đặt mục tiêu tiếp tục bàn giao thêm 440 sản phẩm và triển khai các tiện ích mới trung tâm hội nghị, vui chơi giải trí tại quảng trường trung tâm, chuỗi nhà hàng, kidzone, phòng khám...

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, NVL dự kiến lỗ thấp nhất 12 tỷ, cao nhất 688 tỷ đồng, tùy vào tiến độ gỡ vướng mắc pháp lý. Công ty đặt mục tiêu bàn giao 1.546 sản phẩm gồm Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet và các cụm dự án tại TP HCM.

Trong kế hoạch xử lý nợ vay công bố giữa tháng 5, Novaland cho biết với tình hình tài chính hiện tại, nhất là khi công tác gỡ vướng pháp lý dự án chưa đạt kỳ vọng, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu cũng như tiến độ giải ngân các khoản vay. Do đó, từ nay đến cuối năm 2026, doanh nghiệp này không sắp xếp được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ.

Từ đầu năm đến nay, NVL đã chậm thanh toán hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn tiền. Họ cho biết đang tiếp tục đàm phán để thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu. Đến hết quý I, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 59.000 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2024 và gần 9% so với cuối năm 2022 - thời điểm trước tái cấu trúc.

Tất Đạt