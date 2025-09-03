Dư 50 triệu một tháng, nên mua nhà ở trung tâm TP HCM hay Bình Dương cũ?

Tôi băn khoăn với khoản dư 50 triệu một tháng nên cố gắng vay mua chung cư ở trung tâm TP HCM hay chuyển sang khu vực Bình Dương cũ.

Tôi 28 tuổi, là người nước ngoài, đang sinh sống tại TP HCM với vợ là người Việt Nam. Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 110 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn có khoản thu nhập thêm và tiền thưởng hàng năm, dao động 500-600 triệu đồng.

Mỗi tháng vợ chồng tôi chi tiêu khoảng 45 triệu đồng cùng với khoản trả góp 15 triệu cho một bất động sản ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi chưa có con, dự định mua nhà để lập kế hoạch cho tương lai.

Hiện tôi phân vân nên cố gắng mua chung cư ở trung tâm TP HCM hay chuyển sang nhà đất khu vực Bình Dương cũ. Tại trung tâm TP HCM, tôi có tham khảo một số dự án chung cư mới nhưng giá khá đắt, thậm chí ngang bằng với nhiều nước phát triển.

Tôi mong muốn cùng vợ sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Hy vọng các độc giả có thể tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn!

Độc giả Bernard Laroche