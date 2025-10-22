Drone quân sự Mỹ trục trặc vì trời nóng, hơi nước biển

Binh sĩ Mỹ cho biết một số nguyên mẫu drone, UAV gặp trục trặc vì trời nóng và hơi muối khi thử nghiệm tại Hawaii.

"Một số mẫu thiết bị bay không người lái (drone) từng thử nghiệm tại nơi khác đã gặp trục trặc khi hoạt động tại Hawaii. Nhiệt độ bên ngoài là 38 độ C, không khí có độ mặn cao. Những mẫu drone đó không tồn tại được trong môi trường như vậy", thượng sĩ Shaun Curry, thành viên Sư đoàn Bộ binh số 25 lục quân Mỹ, cho biết tại hội nghị thường niên của quân chủng này hồi tuần trước.

Sư đoàn 25, đóng quân tại căn cứ Schofield ở Hawaii, nhận lô thiết bị nói trên theo khuôn khổ chương trình Chuyển đổi Thực địa, sáng kiến nhằm đơn giản hóa quy trình thử nghiệm và cải tiến vũ khí mới, trong đó các binh sĩ trực tiếp tham gia và đóng góp ý kiến. Thông tin từ quá trình này sẽ được áp dụng vào kế hoạch tác chiến và xây dựng chiến thuật.

Thượng sĩ Curry cho biết khi nhà phát triển sẽ cử kỹ thuật viên đến hiện trường để xử lý những chiếc drone gặp sự cố. "Họ sửa chữa tại chỗ những thiết bị gặp trục trặc. Sau đó, họ sẽ cung cấp biến thể mới đã được nâng cấp", quân nhân Mỹ cho hay.

Drone chuẩn bị cất cánh trong buổi huấn luyện của Sư đoàn 25 tại căn cứ Schofield, Hawaii, tháng 10/2024. Ảnh: US Army

Binh sĩ lục quân Mỹ từng gặp những tình huống tương tự khi sử dụng drone ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một số buổi diễn tập được tổ chức trong mưa bão, gió mạnh hoặc thời tiết ẩm ướt, khiến tầm bay và thời gian hoạt động của drone bị suy giảm. Ngoài ra, một số hòn đảo không có vị trí phù hợp để binh sĩ phóng drone.

Phương tiện không người lái đã trở thành một trong những loại vũ khí chủ chốt trên chiến trường hiện nay. Tuy nhiên, các quan chức và chỉ huy Mỹ nhiều lần thừa nhận nước này đang tụt hậu so với đối thủ.

Trung tướng Charles Costanza, chỉ huy Quân đoàn 5 quân đội Mỹ, cho biết lực lượng này đã nghiên cứu về máy bay không người lái (UAV) và drone, cũng như các biện pháp đối phó chúng trong gần 10 năm qua nhưng điều này "vẫn chưa đủ nhanh".

Khi được hỏi liệu Mỹ có cần UAV tầm xa tương tự mẫu Geran của Nga và Shahed do Iran phát triển hay không, tướng Costanza đáp rằng "tôi nghĩ là có".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Business Insider)