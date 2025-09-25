Drone lạ xuất hiện gần căn cứ F-35 Đan Mạch

Loạt drone chưa rõ nguồn gốc xuất hiện trên 4 sân bay Đan Mạch, trong đó có nơi đóng quân của phi đội F-35 và F-16.

Cảnh sát Đan Mạch hôm nay phát hiện một số thiết bị bay không người lái (drone) lượn trên 4 sân bay gồm Aalborg, Esbjerg, Sonderborg và căn cứ Skrydstrup, nơi đóng quân của phi đội tiêm kích tàng hình F-35 và chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16. Những chiếc drone rời đi sau vài giờ, không rõ tung tích.

Sự việc khiến Aalborg, một trong những sân bay lớn nhất Đan Mạch, phải đóng cửa trong nhiều giờ. Sân bay Esbjerg và Sonderborg không phải đóng cửa do không có chuyến bay nào đi hoặc đến trong thời gian drone xuất hiện.

Tiêm kích F-35 Đan Mạch tại căn cứ Skrydstrup tháng 9/2023. Ảnh: BQP Đan Mạch

"Chúng tôi không thể hạ được số drone đó, chúng bay trên khu vực rất rộng trong thời gian dài. Chúng tôi chưa bắt được người điều khiển loạt phương tiện này", Jesper Madsen, lãnh đạo cảnh sát vùng Bắc Jutlan, cho hay.

Theo cảnh sát vùng Nam Jutland, những chiếc drone được lắp đèn và có thể nhìn thấy từ mặt đất, song chưa rõ chủng loại hay lý do chúng hoạt động trên các sân bay. Giới chức địa phương thông báo đang phối hợp với Cơ quan An ninh và Tình báo (PET) và quân đội Đan Mạch để điều tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhận định "một bên chuyên nghiệp" đứng sau loạt vụ drone xâm nhập sân bay nói trên. "Đây là hoạt động có hệ thống, diễn ra tại nhiều địa điểm cùng lúc. Tôi định nghĩa đây là đòn tấn công hỗn hợp với nhiều loại drone khác nhau", ông Poulsen nói.

Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch mô tả sự việc là "hành động khiêu khích được dàn dựng" nhằm tạo lý do leo thang căng thẳng, cho rằng những suy đoán rằng Moskva liên quan đến những chiếc drone là "vô lý".

Xe cảnh sát bên ngoài sân bay Copenhagen, Đan Mạch ngày 23/9. Ảnh: AFP

Đan Mạch hôm 22/9 cũng phải đóng cửa sân bay thủ đô Copenhagen vì drone lạ xuất hiện. Thủ tướng Mette Frederiksen khi đó bày tỏ nghi ngờ Nga đứng sau sự việc, đánh giá đây là "vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào hạ tầng trọng yếu" của Đan Mạch.

Một số quốc gia thành viên NATO gần đây cho rằng Nga đang tìm cách thử nghiệm hệ thống phòng thủ của liên minh, sau các vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan và Romania, cũng như biên đội tiêm kích hạng nặng MiG-31 bị cáo buộc bay vào không phận Estonia.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chỉ tấn công các mục tiêu tại Ukraine và không nhắm vào Ba Lan trong vụ UAV bay lạc, cho biết Moskva sẵn sàng tham vấn với Warsaw về vấn đề.

Cơ quan này cũng khẳng định các tiêm kích MiG-31 "tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc về sử dụng vùng trời quốc tế" khi bay chuyển sân từ Karelia đến căn cứ tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad ngày 19/9, nhấn mạnh có dữ liệu theo dõi cho thấy biên đội không xâm phạm không phận Estonia.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Al Jazeera)