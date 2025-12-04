DRH Clinic giới thiệu giải pháp chăm sóc da biến chứng

DRH Clinic mang đến liệu trình Mezopro Siêu Năng với khả năng xử lý các biến chứng do tiêm chích xâm lấn, kem trộn hay peel da sai cách gây ra.

Liệu trình Mezopro Siêu Năng ứng dụng nhiệt đa vi điểm tinh khiết TMA kết hợp cùng sóng siêu âm cường độ cao, tác động chính xác tới tầng SMAS (lớp mô nằm dưới da và trên lớp cơ) ở độ sâu 4,5 mm, đồng thời mở kênh thông thoáng, giúp đưa dưỡng chất vào sâu bên trong da.

CEO Trương Ngọc Huy tại sự kiện chuyển giao Mezopro Siêu Năng. Ảnh: DRH Clinic

Nhờ cơ chế kép này, Mezopro Siêu Năng mang lại nhiều tác động cùng lúc. Làn da của người được thực hiện liệu pháp này sẽ trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi, giảm nám chân sâu, nếp nhăn trên khuôn mặt và cổ, giúp da trở nên mềm mại và mịn màng hơn. Liệu pháp còn hỗ trợ cải thiện tình trạng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, bao gồm các vấn đề như nám, đốm đồi mồi và tàn nhang; hay xử lý các biến chứng do tiêm chích xâm lấn, kem trộn hoặc peel da sai cách gây ra.

"Phòng khám trở thành địa chỉ xử lý biến chứng dành cho những trường hợp không may gặp phải tổn thương nặng do chạy theo các phương pháp làm đẹp cấp tốc", đại diện DRH Clinic cho biết , .

Khách hàng trải nghiệm liệu trình Mezopro Siêu Năng tại DRH Clinic. Ảnh: DRH Clinic

Bên cạnh đó, Mezopro Siêu Năng còn hỗ trợ thu nhỏ kích thước lỗ chân lông bằng cách giúp da săn chắc và đàn hồi, từ đó hạn chế sự giãn nở và mang lại bề mặt da mịn màng hơn. Đồng thời, liệu pháp hỗ trợ giảm tích tụ dầu thừa và tế bào chết trong lỗ chân lông, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, giảm tình trạng mụn trứng cá. Không chỉ vậy, liệu trình còn tăng cường dưỡng chất và thúc đẩy quá trình oxy hóa cho da khiến da trở nên mềm mại, sáng khỏe hơn.

Dưới sự kiểm tra kỹ lưỡng của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa (CKII - CKI) nhằm cá nhân hóa phác đồ, việc chăm sóc chỉ diễn ra trong vòng 60 phút mỗi lần. Ngay sau khi hoàn tất liệu trình, khách hàng có thể trở lại hoạt động bình thường mà không cần thời gian nghỉ ngơi hay hồi phục.

Làn da trước và sau khi điều trị bằng liệu trình Mezopro Siêu Năng. Ảnh: DRH Clinic

Trong tương lai, DRH Clinic cam kết tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng xã hội và bảo vệ sức khỏe làn da người Việt. Phòng khám sẽ duy trì và phát triển các chương trình xử lý biến chứng do những phương pháp xâm lấn gây ra, hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng cho khách hàng.

Song song đó, đơn vị đặt mục tiêu chiến lược là nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc da đúng cách, giúp mọi người tránh xa nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm, tiền mất tật mang do làm đẹp sai phương pháp.

Như Ý