Dr.Vein ứng dụng công nghệ mới trong điều trị giãn tĩnh mạch

Dr.Vein triển khai các kỹ thuật điều trị giãn tĩnh mạch ít xâm lấn như laser nội mạch, hướng tới rút ngắn thời gian hồi phục và cao hiệu quả.

Cùng với xu hướng phát triển của y tế chuyên sâu, nhiều cơ sở điều trị giãn tĩnh mạch tại Việt Nam đang chuyển sang ứng dụng công nghệ ít xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng điều trị. Trong đó, phòng khám Dr.Vein (phòng khám chuyên khoa ngoại - lồng ngực thuộc Edopi Health Care) tập trung triển khai các phương pháp can thiệp hiện đại nhằm thay thế phẫu thuật truyền thống.

Tĩnh mạch mạng nhện li ti biến mất, bề mặt da sáng màu và mịn màng trở lại. Ảnh: Dr.Vein

Theo đại diện phòng khám, một trong những công nghệ chủ lực hiện nay là laser nội mạch (EVLA), phương pháp được nhiều hiệp hội tĩnh mạch trên thế giới khuyến nghị. Kỹ thuật này sử dụng năng lượng nhiệt để làm xơ và đóng các tĩnh mạch suy từ bên trong, thông qua đường vào rất nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm Doppler màu. Nhờ đó, bác sĩ có thể xử lý chính xác đoạn tĩnh mạch tổn thương mà không ảnh hưởng mô xung quanh.

Ưu điểm của EVLA là người bệnh có thể đi lại ngay sau can thiệp, sớm trở lại sinh hoạt bình thường và hạn chế sẹo thẩm mỹ so với mổ mở. Ngoài ra, với các trường hợp tĩnh mạch mạng nhện hoặc tĩnh mạch nhỏ, phòng khám áp dụng phương pháp tiêm xơ thẩm mỹ bằng thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp cải thiện triệu chứng và diện mạo vùng chân.

Hiệu quả điều trị được ghi nhận qua nhiều trường hợp thực tế. Đơn cử, bà Anne Braund (70 tuổi, Canada), từng mắc suy giãn tĩnh mạch trong thời gian dài nhưng trong quá trình thăm khám ở Canada, bà nhận được kết luận phải chờ đợi ít nhất 6 năm mới có thể can thiệp y khoa theo hệ thống y tế tại đó. Bà quyết định đến Dr.Vein trong tình trạng tĩnh mạch nổi gồ ở cẳng chân phải. Tiền sử gia đình có người mắc bệnh lý tương tự, đồng thời bản thân thường xuyên phải chịu đựng cảm giác nóng rát, nặng mỏi chân mỗi khi đứng hoặc ngồi lâu.

Không còn búi tĩnh mạch giãn lớn, tình trạng lồi lõm ở bắp chân được cải thiện rõ rệt. Ảnh: Dr.Vein

Tại Dr.Vein, bà được chẩn đoán suy tĩnh mạch chi dưới mức độ C3, với dòng trào ngược kéo dài trên 6 giây cùng nhiều búi tĩnh mạch giãn phức tạp tại khoeo chân. ThS.BS.CKII Lê Kim Cao cho biết bệnh nhân được chỉ định phác đồ phối hợp laser nội mạch (EVLA), kỹ thuật Muller và xơ hóa tĩnh mạch suy dưới hướng dẫn siêu âm (UGFS) nhằm xử lý tổn thương từ gốc đến ngọn. Sau một tháng tái khám, tình trạng nặng mỏi và các búi tĩnh mạch gồ ghề giảm rõ rệt, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động và sinh hoạt.

Bên cạnh can thiệp kỹ thuật, phòng khám chú trọng theo dõi sau điều trị. Người bệnh được hướng dẫn mang vớ áp lực, tập phục hồi chức năng và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm tăng độ bền thành mạch. Việc theo dõi định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường và duy trì kết quả điều trị lâu dài.

Cũng là bệnh nhân từng điều trị tại phòng khám, chị Bella (Mỹ) cho biết việc cải thiện tình trạng chân giúp chị duy trì lối sống năng động khi sinh sống tại Việt Nam, nơi nhu cầu di chuyển và trải nghiệm ngoài trời khá cao.

Bác sĩ Cao chụp hình lưu niệm cùng chú Ward Cowan trong buổi thăm khám và tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch. Ảnh: Dr.Vein

Theo Bác sĩ Lê Kim Cao, thời gian gần đây số lượng bệnh nhân nước ngoài và Việt kiều đến khám tĩnh mạch tại Dr.Vein có xu hướng tăng. Nguyên nhân đến từ việc cộng đồng người nước ngoài chia sẻ thông tin về các cơ sở điều trị chất lượng tại Việt Nam, trong đó có Dr.Vein.

Ông cho biết nhiều người vẫn nhầm lẫn suy giãn tĩnh mạch chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Thực tế, bệnh có thể gây đau mỏi, phù nề, chuột rút ban đêm và ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động. Với nhóm người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, việc duy trì đôi chân khỏe giúp họ thuận tiện di chuyển, du lịch và tham gia các hoạt động thể chất.

Việc ứng dụng công nghệ điều trị mới được Dr.Vein xem là hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả điều trị giãn tĩnh mạch, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cả bệnh nhân trong nước và quốc tế.

Thế Đan