Dr Tony Dental được vinh danh trong hệ thống Invisalign toàn cầu

Dr Tony Dental được tập đoàn Align Technology (Mỹ) vinh danh "Black Diamond Invisalign 2025", ghi nhận năng lực chuyên môn và chất lượng chỉnh nha kỹ thuật số.

Ông David Carr, Giám đốc Invisalign khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trao chứng nhận, cúp lưu niệm cho bác sĩ Hồ Lê Bảo Ân - đại diện Dr Tony Dental, hôm 1/11. Bác sĩ Bảo Ân cho biết giải "Black Diamond Invisalign 2025" đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của phòng khám.

"Black Diamond Invisalign 2025 là sự ghi nhận về kỹ thuật lẫn kết quả của quá trình đầu tư vào đào tạo, ứng dụng công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng", bác sĩ Bảo Ân cho hay.

Bác sĩ Hồ Lê Bảo Ân nhận danh hiệu "Black Diamond Invisalign" từ đại diện tập đoàn Align Technology. Ảnh. NVCC

Phía tập đoàn Align Technology (Mỹ) chỉ ra trong bức tranh nha khoa kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, Invisalign là một trong những công nghệ đặc biệt, góp phần thay đổi cách mọi người tiếp cận việc chỉnh nha.

Cụ thể, Align Technology "thai nghén" Invisalign tại Mỹ cuối thập niên 1990, ứng dụng hệ thống khay trong suốt được thiết kế riêng theo dữ liệu răng từng người, cho phép dịch chuyển răng mà không cần mắc cài hay dây kim loại. Nhờ tính thẩm mỹ cao, dễ tháo lắp khi ăn uống và vệ sinh, giải pháp này giảm cảm giác khó chịu, giúp mọi người tự tin trong mọi hoạt động hàng ngày.

Từ nền tảng công nghệ ấy, Align Technology thiết lập hệ thống đánh giá và vinh danh toàn cầu nhằm chuẩn hóa chất lượng điều trị, tạo cơ sở để khách hàng nhận biết những phòng khám đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, "Black Diamond Invisalign" là cấp độ cao nhất, ghi nhận năng lực chuyên môn, số lượng ca thành công và chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Để đạt đến cấp bậc này, các phòng khám phải chứng minh được năng lực lâm sàng, quy trình quản lý điều trị chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Mỗi năm, Align Technology chỉ vinh danh một nhóm nhỏ bác sĩ, phòng khám đạt chuẩn Black Diamond trên quy mô toàn cầu, thể hiện vị thế đặc biệt trong ngành.

Dr Tony Dental được định vị là trung tâm chuyên sâu về Invisalign tại TP HCM. Đơn vị triển khai dịch vụ niềng răng trong suốt bằng khay Invisalign, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và mô phỏng 3D Clincheck, cùng thiết bị mới nhất, chăm sóc sau trị liệu.

"Chúng tôi theo đuổi triết lý ‘chất lượng hơn quy mô’, vận hành mô hình trung tâm độc lập, chú trọng đào sâu chuyên môn, đồng thời duy trì tiêu chuẩn điều trị tương thích với hệ thống toàn cầu của Invisalign", bác sĩ Bảo Ân cho hay.

Niềng răng trong suốt giúp nhiều nam giới lẫn phái nữ tự tin hơn. Ảnh: Dr Tony Dental

Nhân dịp nhận danh hiệu Black Diamond Invisalign 2025, Dr Tony Dental ưu đãi cho nhóm khách tuổi teen: giảm 30% phí niềng răng trong suốt Invisalign Teen.

"Invisalign Teen được thiết kế cho thanh thiếu niên, giúp duy trì tự tin và dễ hòa nhập trong học tập, hoạt động hàng ngày. Công nghệ này cho phép phụ huynh, bác sĩ theo dõi tiến trình dịch chuyển răng qua ứng dụng kỹ thuật số", đại diện phòng khám cho hay.

