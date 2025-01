Dr Anna Khanh đầu tư nhiều thiết bị công nghệ cao

Bác sĩ CKI Ngô Kiều Khanh - sáng lập Dr Anna Khanh - đầu tư loạt công nghệ mới nhất thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp đa dạng, khắt khe.

Theo bác sĩ CKI Ngô Kiều Khanh, lão hóa da là tình trạng phổ biến, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu bạn không có phương pháp chăm sóc phù hợp hoặc lơ là, không quan tâm làn da.

Biểu hiện lão hóa da khá đa dạng, rõ nhất là mao mạch, nám, lỗ chân lông to, mụn viêm hay chảy xệ... Mỗi vấn đề cần những phương pháp can thiệp phù hợp. Do đó, Dr Anna Khanh liên tục cập nhật hệ thống công nghệ cao, điển hình là Picosure pro, UltraClear, Thermage, Ultherapy, Potenza, Derma V, Tempsure, Cellec V, Hydrafacial.

Cụ thể, UltraClear - laser lạnh từ Mỹ - ứng dụng bước sóng 2910 nm nhắm đến mô đích là nước, có khả năng xâm lấn tối thiểu, kích thích tái tạo tế bào, tăng sinh collagen và elastin.

"UltraClear không chỉ làm mờ nếp nhăn, khôi phục độ sáng khỏe, mà còn giúp da trẻ hơn nhiều tuổi", bác sĩ Ngô Kiều Khanh cho hay.

Lễ chuyển giao công nghệ UltraClear. Ảnh: Dr Anna Khanh

Làn da nhiễm corticosteroid dễ nhận biết qua sự xuất hiện của mao mạch, nám, da cũng mỏng và yếu hơn. DermaV có thể khắc phục vấn đề này.

Theo đó, bước sóng 532/1064 nm có thể hấp thu tối ưu cả mạch máu lẫn melanin, lần lượt xóa khuyết điểm, cải thiện kết cấu da. Sau 2-3 lần thực hiện, chị em có thể thấy rõ sự khác biệt - da đều màu, khỏe hơn. DermaV vừa đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, vừa giúp da tươi sáng, trẻ trung hơn.

Công nghệ Potenza thuộc hãng Cynosure Lutronic, Mỹ, là hệ thống RF vi kim 4 chế độ, được FDA (Mỹ) chứng nhận, tích hợp sóng RF đơn cực (monopolar) và lưỡng cực (bipolar), tần số 1 hoặc 2 MHz. Giải pháp hỗ trợ mờ sẹo từ nhẹ, trung bình đến nặng; thu nhỏ lỗ chân lông; kích thích tái tạo collagen, elastin; làm chậm quá trình lão hóa; giảm nếp nhăn, săn chắc da.

"Bước sóng 755 nm kết hợp đầu trị liệu Platinum Focus lens phát ra năng lượng tác động lên bề mặt da, tạo LIOBs (tạo tín hiệu kích thích sinh học tế bào), từ đó da sáng khỏe, cải thiện nếp nhăn, nám (kể cả nám melasma) trong cùng một xung", bác sĩ cho hay.

Một trong những công nghệ được chị em hưởng ứng tại Dr Anna Khanh là Picosure Pro. Bước sóng 755 nm hỗ trợ hấp thu hiệu quả sắc tố melanin, da trông trẻ hóa, cải thiện lỗ chân lông và sẹo mụn

Bên cạnh đó, Hydrafacial là phương pháp chăm da kết hợp làm sạch sâu, loại bỏ tế bào chết và cung cấp dưỡng chất. Da sáng khỏe, mịn mà không gây kích ứng hay cần thời gian nghỉ dưỡng.

Các bước chính gồm: làm sạch, tẩy tế bào chết bằng AHA/BHA; hút bụi bẩn, bã nhờn từ sâu trong lỗ chân lông; bổ sung dưỡng chất Hyaluronic Acid (cấp ẩm), chất chống oxy hóa (bảo vệ da), peptide (tăng sinh collagen) và các yếu tố tăng trưởng (tái tạo da).

Ưu điểm của Hydrafacial là không xâm lấn, nhẹ nhàng, không cần thời gian nghỉ dưỡng và phù hợp nhiều loại da.

Loạt thiết bị làm đẹp mới nhất tại phòng khám. Ảnh: Dr Anna Khanh

Công nghệ Thermage FLX là phiên bản thứ 4 của hệ thống trẻ hóa Thermage, sử dụng sóng tần số vô tuyến điện dung đơn cực tác động ở độ sâu 4,3 mm, mức nhiệt 60-65 độ.

Theo bác sĩ Ngô Kiều Khanh, Thermage FLX tích hợp kỹ thuật AccuRep độc quyền, giúp đo lường trở kháng trong mỗi xung phát ra và kiên định truyền tải năng lượng tác động, đảm bảo nhiệt độ tỏa ra đồng đều.

Tiến trình trẻ hóa, xóa nhăn khoảng 60 phút, nhẹ nhàng nhờ xen kẽ các pha xịt lạnh trong mỗi xung đầu típ Thermage FLX. Với đa dạng đầu trị liệu mặt, mắt và cơ thể, giải pháp được FDA chứng nhận hiệu quả và là công nghệ duy nhất được phép thực hiện ở mí mắt trên.

Đơn vị cũng đầu tư máy Ultherapy từ Merz Aesthetics, Mỹ. Thiết bị ứng dụng Micro Focused Ultrasound Visualize - sóng siêu âm vi hội tụ, kết hợp màn hình trực quan, tác động vào lớp SMAS ở độ sâu 4,5 mm. FDA chỉ định giải pháp có thể xóa nhăn, căng da, nâng cung chân mày không phẫu thuật.

Ngoài ra, máy Tempsure cũng được khách hàng đánh giá cao nhờ khả năng làm săn chắc da. Công nghệ này sử dụng năng lượng sóng tần số vô tuyến (RF) đơn cực - dạng năng lượng điện từ được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong y học. Máy phát RF công suất 300 W, cung cấp lượng nhiệt khối suốt quá trình trị liệu. Hệ thống đa năng cũng giúp mở rộng trị liệu nhiều dịch vụ.

Lễ chuyển giao công nghệ TempSure, tháng 10/2024. Ảnh: Dr Anna Khanh

Mới đây, đơn vị nhận chuyển giao Cellec V - hệ thống ánh sáng IPL với 9 đầu lọc chuyên biệt, có thể giải quyết các vấn đề về da như thương tổn mạch máu, giãn mao mạch, tàn nhang, đồi mồi, mạch máu, mạng nhện, mụn, triệt lông...

Công nghệ này còn nâng cấp hệ thống làm mát da suốt quá trình thực hiện, tránh tác dụng phụ và tạo cảm giác thoải mái. Tiến trình không xâm lấn và không mất thời gian nghỉ dưỡng.

"Thời gian tới, chúng tôi liên tục cập nhật công nghệ cao, đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp khắt khe của người Việt", bác sĩ CKI Ngô Kiều Khanh nói thêm.

Đông Vệ