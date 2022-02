Đột quỵ có dấu hiệu gia tăng do bệnh lý và các yếu tố từ lối sống, có thể khiến người trẻ tử vong hoặc để lại các di chứng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 15 triệu người mắc đột quỵ. Trong đó, khoảng 5 triệu người tử vong và 5 triệu người thương tật vĩnh viễn do đột quỵ, làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình và cộng đồng.

Tại Việt Nam, theo thông tin của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta ghi nhận thêm 200.000 ca mắc mới đột quỵ và khoảng 50% trường hợp tử vong, trong đó, nhiều người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh, vận động... Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng tăng lên, trung bình khoảng 2% mỗi năm, số lượng nam giới cao gấp bốn lần nữ giới.

Theo các chuyên gia y tế, có rất nhiều nguyên nhân khiến người trẻ tuổi mắc đột quỵ não bao gồm: bệnh lý dị dạng mạch máu não, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, béo phì và lười vận động, đái tháo đường và tăng huyết áp, uống rượu bia... Trong đó, dị dạng mạch máu não là một trong những nguyên nhân thường gặp.

Đột quỵ não là hội chứng được đặc trưng bởi sự mất đột ngột cấp tính các chức năng của não (thường khu trú) khiến vùng não đó bị thiếu ôxy và dinh dưỡng, tồn tại quá 24 giờ hoặc tử vong trước 24 giờ.

Người bị đột quỵ cần đưa đến bệnh viện sớm trong giờ "vàng" để điều trị kịp thời. Ảnh: Freepik.

Mối nguy khi bị đột quỵ

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tai biến mạch máu não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, để lại nhiều di chứng và tốn kém chi phí điều trị.

Chi phí điều trị còn phụ thuộc vào loại đột quỵ, phương thức điều trị, thời gian nằm tại đơn vị hồi sức tích cực thần kinh, thời gian nằm viện... Do đó, phòng ngừa đột quỵ não là một trong những điều cần chú trọng. Một trong những mục tiêu điều trị trong đột quỵ thiếu máu não cấp là khôi phục dòng máu đến vùng đang thiếu máu càng sớm càng tốt.

Tai biến mạch máu não không những gây nguy hiểm đến tính mạng ngay khi xảy ra tai biến, mà còn có thể tái phát đối với những người từng bị tai biến. Theo thông tin của Bộ Y tế, tỷ lệ tái bệnh trong 5 năm đầu tiên lên tới 25%, tương đương 4 người bị tai biến thì lại có một người bị tái phát. Ngoài việc duy trì điều trị và tập luyện phục hồi chức năng thì kiểm soát và điều trị tốt các bệnh lý nền kèm theo như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch... cũng cần thiết.

Song hành với việc điều trị bệnh tai biến mạch máu não theo phác đồ điều trị thì việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị là một trong những xu hướng mà người bệnh lựa chọn trong quá trình chữa bệnh. Ngoài ra những thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng là một trong những biện pháp góp phần phòng ngừa bệnh cho những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Công ty cổ Phần Pranah đã cho ra đời sản phẩm Coner An Cung, hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não dành riêng cho người Việt. Bà Trần An Thanh, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Pranah chia sẻ, sản phẩm Pranah là tâm huyết của thầy thuốc nhà thuốc Liễu Nguyên Đường và các nhà khoa học để tạo nên sản phẩm Việt chất lượng, có ý nghĩa cho cộng đồng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Conner An Cung là bài thuốc cổ truyền được các nhà khoa học của Viện Ứng dụng Công nghệ Viptam nghiên cứu đề án lâm sàng cấp cơ sở để đánh giá hiệu quả trước khi tiến hàng sản xuất đại trà.

"Viptam chuyển giao công nghệ cho công ty chúng tôi, sản xuất với công nghệ bào chế dược học hiện đại, nguyên liệu sản xuất nguồn thảo dược. Đây là bài thuốc y học cổ truyền thiên ma, trong đó có thành phần Gastrodin trong cao thiên ma hỗ trợ hoạt huyết, góp phần tăng cường tuần hoàn máu não, hỗ trợ giảm triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do thiểu năng tuần hoàn não, hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến mạch máu, tắc nghẽn mạch máu", bà An Thanh nói thêm.

Thảo dược cao câu đằng có tác dụng hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh trước quá trình thoái hóa. Bên cạnh đó, sản phẩm Coner An Cung cũng có thêm các thành phần như cao ngô công, bột địa long, cao thạch xương bồ...

Ngọc An