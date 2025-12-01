Đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2h sáng

Hà NộiDậy đi vệ sinh lúc 2h sáng, cụ bà 75 tuổi bất ngờ chóng mặt, méo miệng, tê bì nửa người trái, đi lại mất thăng bằng, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ giờ thứ 9.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec ngày 1/12 cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu quay cuồng, buồn nôn, nói khó, đi lại mất thăng bằng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não phát hiện tình trạng xơ vữa vôi hóa động mạch cảnh trong hai bên. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị đột quỵ nhồi máu não trên nền tăng huyết áp, lập tức chuyển tuyến điều trị chuyên khoa.

Trước đó 10 ngày, bệnh nhân thường xuyên đau đầu, chóng mặt. Dù cơ sở y tế khác chẩn đoán thiếu máu não và tăng huyết áp, bà vẫn chưa dùng thuốc điều trị. Bệnh sử ghi nhận bà bị cao huyết áp nhiều năm nhưng uống thuốc không đều đặn.

Bác sĩ Hoàng Minh Toại, chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, cảnh báo đột quỵ có thể xảy ra quanh năm nhưng xu hướng gia tăng mạnh vào mùa lạnh. Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, làm tăng sức cản dòng máu và huyết áp, dễ dẫn đến vỡ mạch. Trời lạnh cũng làm tăng độ nhớt của máu và nồng độ hormone catecholamine, tạo điều kiện hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch não.

Thói quen ít vận động, chế độ ăn nhiều chất béo và muối trong mùa đông càng làm tăng nguy cơ ở nhóm người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc béo phì.

Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hoặc tàn phế. Nếu sống sót, người bệnh thường chịu di chứng nặng nề như liệt vận động, kéo theo các biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu hay trầm cảm.

Các chuyên gia nhấn mạnh quy tắc "thời gian là não". Mỗi phút trì hoãn khiến hai triệu tế bào thần kinh chết không hồi phục. 3 đến 4,5 giờ đầu được coi là "thời gian vàng" để cứu sống vùng não bị tổn thương.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ qua quy tắc BEFAST: Mất thăng bằng, đau đầu (Balance); Mờ mắt (Eyesight); Méo mặt (Face); Yếu tay chân (Arm); Nói khó (Speech). Khi thấy bất kỳ triệu chứng nào, gia đình cần gọi cấp cứu hoặc đưa bệnh nhân đến viện ngay lập tức (Time).

Để phòng bệnh, người dân nên giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát tốt các bệnh lý nền qua khám sức khỏe định kỳ.

Thúy Quỳnh