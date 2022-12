Đột ngột co giật nửa bên mặt nhiều năm

TP HCMBệnh nhân nữ bị các cơn co thắt một bên mặt trái do mạch máu chèn ép vào dây thần kinh, chạy chữa 4 năm không khỏi.

Nữ bệnh nhân (quê Long An) ban đầu xuất hiện các cơ giật ở mi mắt, nghĩ do thức khuya. Bác sĩ địa phương chẩn đoán khô mắt, cho thuốc nhỏ, thuốc bổ vẫn không giảm. Các cơn co giật sau đó lan dần ra toàn bộ mặt. Chị đến nhiều bệnh viện tại TP HCM khám, uống thuốc, sau đó được chích hai mũi thuốc vào cơ mắt giá 9 triệu đồng nhưng vẫn không khỏi.

"Lần đầu chích thuốc xong, cơ mặt cứng hết giống như đóng băng, không còn cảm giác. 6 tháng sau, bác sĩ chích mũi thứ hai, mặt càng cứng hơn mũi đầu tiên", bệnh nhân nói.

Vài tháng sau, mặt chị đỡ cứng nhưng co giật ngày càng nhiều, nhất là ban đêm và lúc trời lạnh. Nếu thức khuya, căng thẳng thì các cơn co giật xuất hiện càng nhiều, gây nhiều bất tiện trong cuộc sống, hạn chế tầm nhìn khi chạy xe và khiến chị mất ngủ mỗi đêm.

Ngày 3/12, bác sĩ Lê Trọng Nghĩa, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Quốc tế City, cho biết đây là trường hợp điển hình của bệnh lý co thắt nửa mặt. Nguyên nhân do mạch máu chèn vào dây thần kinh mặt, lâu ngày gây tổn thương thần kinh. Phẫu thuật giải ép vi mạch dây thần kinh mặt số 7 là phương pháp điều trị chính và hiệu quả nhất.

Trước đây, bác sĩ dùng kính hiển vi phẫu thuật giúp nhìn rõ hơn cấu trúc thần kinh, giúp điều trị hiệu quả với tỷ lệ thành công khoảng 90% các trường hợp co giật nửa mặt. Hiện, thế giới ứng dụng thêm hệ thống nội soi, giúp bác sĩ có thể nhìn rõ hơn cấu trúc bên trong, cuộc mổ thuận lợi hơn, giảm nguy cơ biến chứng sau mổ.

Bác sĩ thực hiện cuộc mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cuộc mổ thành công sau ba giờ mổ kết hợp giữa kính vi phẫu và hệ thống nội soi. Bệnh nhân sau khi tỉnh lại sức khỏe tiến triển tốt, không để lại di chứng, hết các cơn co giật và vừa xuất viện sau 4 ngày.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Thần kinh thăm khám nếu có biểu hiện co thắt cơ mặt một bên để được chẩn đoán, điều trị hiệu quả. Việc điều trị khi bệnh ở giai đoạn sớm giúp đem lại hiệu quả cao, người bệnh sớm lấy lại chất lượng cuộc sống, hạn chế việc sử dụng thuốc không cần thiết.

Lê Phương