Donnarumma: 'Haaland giục tôi đến Man City khi PSG phụ bạc'

Gianluigi Donnarumma tiết lộ chính Erling Haaland là động lực đưa anh đến Man City giữa lúc thủ môn này thấy bị PSG ruồng rẫy.

Donnarumma là người hùng, giúp PSG lần đầu vô địch Champions League với hàng loạt pha cứu thua quan trọng ở giai đoạn knock-out mùa trước. Nhưng vì mâu thuẫn khi đàm phán gia hạn hợp đồng và HLV Luis Enrique đã mua thủ thành Lucas Chevalier giỏi chơi chân hơn, Donnarumma bất ngờ bị rao bán trong hè.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma bay người cứu thua sau cú sút của Marcus Rashford trong trận PSG thua Aston Villa 2-3 trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4. Ảnh: AFP

"Phải rời một CLB theo cách đó chẳng bao giờ vui vẻ cả, mọi chuyện bất chợt ập đến và tôi thực sự cảm thấy rất tệ", Donnarumma nói trên Sky Italia ngày 21/11 khi được hỏi về việc chia tay PSG cách đây ba tháng. "Tôi đau lòng khi phải ra đi ngay sau một mùa giải mà chúng tôi cùng mang về chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Nhưng cuộc sống là phải bước tiếp".

Thủ môn người Italy khẳng định bản thân sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng các đồng đội và người hâm mộ ở PSG, xem Paris như mái nhà thứ hai của anh. Nhưng Donnarumma thất vọng và khó hiểu vì cách hành xử của đội bóng cũ.

"Tôi cảm thấy bị phụ bạc, vì khi mới đến, tôi đã nỗ lực hết sức để hòa nhập, vậy mà những tháng cuối cùng, mọi thứ hoàn toàn thay đổi", anh nói. "Tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng vì sao họ lại làm vậy, nhưng đành phải chấp nhận. Tôi buồn vì họ đã không xử lý khéo tình huống. Dù sao, tôi vẫn luôn tự hào vì những gì mình đã cống hiến và đạt được ở PSG".

Donnarumma lắng nghe khi HLV Luis Enrique chỉ đạo trong một buổi tập của PSG. Ảnh: AFP

Đến nay, trong sự nghiệp nhà nghề từ năm 16 tuổi, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn là bến đỗ mang đến nhiều thành công nhất dành cho cựu thủ thành AC Milan này, với tổng cộng 10 danh hiệu tập thể. Rời PSG, cơ hội đến Man City mở ra và Donnarumma tiết lộ Haaland chính là nhân tố quan trọng để anh gia nhập CLB thành Manchester giữa tháng 8/2025.

"Tôi và Erling ngay lập tức hợp nhau, hết sức tự nhiên", Donnarumma nói về tiền đạo Na Uy mà anh gọi là "người ngoài hành tinh". "Ngay cả khi còn đối đầu, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trò chuyện sau trận. Đến khi cánh cửa mở ra, cậu ấy nhắn tin cho tôi, liên tục hối thúc giục tôi gia nhập Man City, và tôi thực sự biết ơn cậu ấy. Erling thực sự là một người bạn tốt, lại điềm tĩnh và yêu thương gia đình. May mắn khi chúng tôi giờ đã là đồng đội, vì thật kinh khủng nếu phải chạm trán cậu ấy".

Thủ môn Donnarumma chia vui với tiền đạo Haaland sau trận Man City thắng Liverpool 3-0 trên sân Etihad, Manchester ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Trong màu áo Man City, thủ thành Italy đã giữ sạch lưới 6 qua 12 lần ra sân đầu tiên. Dù nhanh chóng hòa nhập và khẳng định tài năng, Donnarumma vẫn đặt ra nhiều tham vọng.

"Tôi hơi tức vì đáng lẽ đã có thể giữ sạch lưới nhiều hơn", anh bật cười. "Tôi không nghĩ mình lại tạo được ảnh hưởng tích cực nhanh đến vậy ở Ngoại hạng Anh. Nhưng toàn đội đã nồng nhiệt đón nhận tôi, giúp tôi rất nhiều ngay từ khi tôi đặt chân đến và trận ra mắt đến với tôi chỉ ba ngày sau đó. Ngay buổi tập đầu, tôi đã cảm thấy như mình đã gắn bó với Man City được hai năm".

Hà Phương (theo Sky Sports)