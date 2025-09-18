Donnarumma: 'Guardiola có thể giúp tôi chuyền tốt hơn'

AnhThủ môn Gianluigi Donnarumma tin rằng HLV Pep Guardiola sẽ giúp anh cải thiện điểm yếu lớn nhất trong sự nghiệp, là khả năng phân phối bóng bằng chân.

Trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi gia nhập Man City với phí chuyển nhượng 35 triệu USD từ PSG, thủ môn 26 tuổi thừa nhận còn nhiều điều cần cải thiện. "Tôi đang làm việc với HLV giỏi bậc nhất thế giới về khía cạnh chuyền bóng. Vì thế, ông ấy có thể giúp tôi rất nhiều", Donnarumma nói.

Donnarumma ra mắt ấn tượng, với pha cứu thua khó tin từ cú vô-lê đẹp mắt của Bryan Mbeumo, trong trận derby Manchester. Anh cũng giữ sạch lưới và chơi chắc chắn trong những tình huống bóng bổng.

Donnarumma mừng sau pha cứu thua ở trận Man City thắng Man Utd trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Shutterstock

Thủ thành Italy không được trọng dụng tuyệt đối tại PSG cũng vì điểm yếu chuyền bóng. HLV Luis Enrique thậm chí từng cho rằng thủ môn người Italy chưa đạt chuẩn ở kỹ năng này, dù anh góp công lớn trong hành trình vô địch Champions League mùa trước. Guardiola có triết lý gần giống Enrique, vì thế nhiều người lo ngại Donnarumma sẽ gặp vấn đề tương tự ở Man City.

Nhưng thủ môn cao 1,96 m cho biết Man City đã theo sát anh từ ba tháng trước và Guardiola trực tiếp thúc đẩy thương vụ. "Tôi biết họ rất muốn có tôi, đặc biệt sau FIFA Club World Cup", anh nói thêm. "Tình cảm và sự tin tưởng của đội khiến tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đến Man City".

Thương vụ này diễn ra cùng lúc Ederson rời Etihad để gia nhập Fenerbahce với giá 16 triệu USD, khép lại 8 năm thành công. Donnarumma thay thế trực tiếp Ederson, thủ thành được Guardiola đánh giá là chơi chân giỏi nhất thế giới.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma chuyền bóng trong trận Man City thắng Man Utd 3-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 14/9/2025. Ảnh: AFP

Donnarumma khẳng định anh và đồng đội có thể mơ lớn mùa này, với mục tiêu cao nhất là vô địch Champions League. Đối thủ đầu tiên trên hành trình đó sẽ là Napoli trên sân Etihad. Đoàn quân Antonio Conte là đương kim vô địch Serie A, và toàn thắng ba trận đầu mùa này. "Napoli có nhiều cầu thủ nguy hiểm, đặc biệt là McTominay. Họ có sức mạnh, tốc độ và sự nhạy bén", Donnarumma nhận định.

Trận đấu càng đặc biệt hơn với Donnarumma bởi anh sinh ra tại Castellammare di Stabia, một thị trấn gần thành phố Naples, và từng khoác áo học viện Napoli trước khi gia nhập Milan năm 13 tuổi. "Tôi hâm mộ Napoli", anh chia sẻ. "Gia đình tôi cũng vậy, nên cảm xúc sẽ rất đặc biệt. Mẹ tôi chắc sẽ khó xử, nhưng hy vọng mẹ sẽ cổ vũ tôi".

Guardiola thì chờ đợi cuộc tái ngộ Kevin De Bruyne. Tiền vệ Bỉ đã ghi hai bàn sau ba trận cho Napoli. "Không ngạc nhiên khi cậu ấy khởi đầu tốt. Cầu thủ có đẳng cấp như vậy thường thích ứng rất nhanh", HLV người Tây Ban Nha nhận xét.

Hoàng An (theo Times)