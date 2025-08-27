Dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ của Nutifood GrowPLUS+

Nutifood GrowPLUS+ cung cấp các sản phẩm bổ sung hỗ trợ trẻ tăng cân, phát triển chiều cao và nâng cao sức đề kháng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong từng giai đoạn.

Theo tìm hiểu của các chuyên gia tại Nutifood, ở Việt Nam, một số trẻ biếng ăn được cha mẹ bổ sung thêm thực phẩm giàu năng lượng như: carbohydrate, protein. Trẻ ít rau quả thường được bù vitamin A, C, chất xơ, axit amin. Trẻ uống ít sữa và ăn ít hải sản được tăng cường canxi, vitamin D, omega-3, sắt, kẽm bổ sung cho xương và não. Thiếu vitamin D khá phổ biến ở trẻ sống đô thị, ít vận động ngoài trời.

Nắm bắt những nhu cầu ấy, Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024) theo NielsenIQ, đã phát triển nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ. Đó là Nutifood GrowPLUS+ Suy dinh dưỡng (Đỏ) hỗ trợ trẻ tăng cân - tăng chiều cao, Nutifood GrowPLUS+ Height Boosting (Bạc) hỗ trợ phát triển chiều cao, hay Nutifood GrowPLUS+ Colos Immunel hỗ trợ tăng sức đề kháng...Các sản phẩm được nghiên cứu chuyên biệt với công thức cân đối vi chất, hỗ trợ trẻ hấp thu hiệu quả và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn sức đề kháng.

Thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong điều kiện cần nhiều vi chất để phát triển toàn diện. Ảnh: Nutifood

Mỗi sản phẩm đều đính kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng, bao gồm lượng cụ thể mỗi lần uống và mỗi ngày theo từng độ tuổi, nhằm tránh việc cha mẹ cho trẻ uống quá nhiều ảnh hưởng đến khẩu vị bữa ăn chính, hoặc uống quá ít chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Thông thường, 2-3 hộp mỗi ngày là mức khuyến nghị phổ biến của các sản phẩm bổ sung dạng sữa. Phụ huynh có thể cho trẻ uống sau bữa ăn hoặc sau khi vận động tiêu tốn nhiều năng lượng, dùng như bữa phụ khi đi học hoặc đi chơi...

Nutifood là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về chăm sóc sức khỏe qua thực phẩm, thành lập năm 2000 bởi các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng với sứ mệnh "Giải pháp của chuyên gia cho từng thể trạng". Công ty phát triển nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt cho trẻ em, người lớn tuổi, người bệnh và vận động viên. Công ty còn xây dựng Viện Nghiên cứu Nutifood Thụy Điển (NNRIS) nhằm ứng dụng khoa học quốc tế vào sản phẩm phù hợp thể trạng người Việt.

