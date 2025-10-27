Đông nghịt người lội nước viếng chùa Núi Nổi miền Tây

Khoảng một tháng nay, khu vực quanh Phù Sơn Tự (còn gọi là chùa Núi Nổi) mênh mông nước. Ngôi chùa nằm giữa đồng lúa trũng, mùa lũ (khoảng tháng 9-10 âm lịch) ngập trắng nước, thu hút nhiều khách thập phương tới tham quan.
Chùa xây dựng lần đầu vào năm 1938 trên một gò đất cao khoảng 10 m. Năm 2018, chùa mở rộng và xây dựng thêm các hạng mục Chánh điện, nhà tổ, cổng tam quan và nhiều tượng Phật lớn.
Dòng người lội nước vào chùa, chiều 26/10. Người dân trong khu vực cho biết, đợt lũ này nước cao hơn những năm trước nên chùa bị ngập khắp, tạo thành điểm đến thú vị với khách thập phương.
Chùa rộng khoảng 30.000 m2, trong đó nổi bật là tượng Phật A Di Đà cao 42 m (trái) và Quan Thế Âm Bồ Tát cao 2 m, uy nghi giữa không gian mênh mông biển nước.
Nhóm bạn Phạm Thị Như Huỳnh (17 tuổi, bìa trái) lội nước gần nửa cây số. Nhà gần nên Huỳnh ghé chùa thường xuyên nhưng đây là lần đầu thấy cảnh xung quanh ngập nước. "Thấy mọi người đi vui lắm nên cả nhóm em cũng tới trải nghiệm cho biết", Huỳnh nói.
Nước sâu khoảng một mét nên rất nhiều người cũng tắm ở cả ruộng và trong sân chùa. Trẻ em được phụ huynh cho mặc áo phao tắm, nô đùa thỏa thích.
Gần cổng chùa, hàng quán bán đồ ăn, nước giải khát, phao bơi, đồ chơi bày bàn ghế dưới nước san sát nhau.
Bên trong chùa nước ngập thấp hơn, xung quanh là nhiều công trình như chánh điện, nhà tăng, nhà tổ. Ngoài ra, ở chùa còn có miếu Vạn Ban Ngũ Hành được xây dựng mới với kiến trúc hài hòa.
Người dân hành lễ trong các gian thờ Phật, bên ngoài là khoảng sân ngập nước.
Sau khoảng nửa tiếng tham quan, gia đình anh Lê Khanh chụp hình trước khi về. Anh cho biết, ngôi chùa linh thiêng nên thường ghé viếng. "Mấy nay chùa thu hút khách từ khắp nơi nên càng thêm đông vui, giúp nhiều người biết tới hơn", người đàn ông 40 tuổi nói.
Đến chập tối vẫn còn nhiều người viếng thăm chùa Núi Nổi.
Tại đây, hàng năm có lễ vía Sơn Thần ngày 10 tháng 8 âm lịch thu hút hàng nghìn người dân và Phật tử khắp nơi tìm về, thắp nén hương cầu bình an, mùa màng bội thu.
Toàn cảnh chùa Núi Nổi.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng