Đông nghịt người lội nước viếng chùa Núi Nổi miền Tây

Khoảng một tháng nay, khu vực quanh Phù Sơn Tự (còn gọi là chùa Núi Nổi) mênh mông nước. Ngôi chùa nằm giữa đồng lúa trũng, mùa lũ (khoảng tháng 9-10 âm lịch) ngập trắng nước, thu hút nhiều khách thập phương tới tham quan.

Chùa xây dựng lần đầu vào năm 1938 trên một gò đất cao khoảng 10 m. Năm 2018, chùa mở rộng và xây dựng thêm các hạng mục Chánh điện, nhà tổ, cổng tam quan và nhiều tượng Phật lớn.