Đồng nghiệp và chuyên gia thông cảm với 'gã hề' Medvedev

MỹFrances Tiafoe cùng Boris Becker cảm thông với những hành động phẫn nộ Daniil Medvedev thể hiện trong trận thua Benjamin Bonzi ở vòng một Mỹ Mở rộng.

Thất bại thứ hai liên tiếp trước Bonzi ngay trận ra quân ở một giải Grand Slam khiến Medvedev ức chế, đập nát vợt rồi ngồi khóc trên sân. Hình ảnh trầm uất của Medvedev làm Tiafoe liên tưởng đến chú hề trong gánh xiếc.

"Nhìn theo nhiều góc cạnh thì Medvedev đã vượt ngưỡng chịu đựng. Thật khó khăn cho anh ấy", Tiafoe giải thích. "Nhiều người không hiểu áp lực mà một tay vợt phải đối mặt. Chúng tôi phải thi đấu và di chuyển liên tục. Những người như Daniil luôn đặt tiêu chuẩn rất cao, vì thế việc thua sớm trước những đối thủ đáng lẽ phải thắng khiến anh ấy chệch hướng".

Medvedev khuấy động khán giả ở trận gặp Bonzi tại vòng một Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 27/8.

Hôm 26/8, Medvedev thua Bonzi sau năm set, sau khi nỗ lực thoát hiểm ở set ba. Không chỉ đập vợt, tay vợt Nga còn ném sáu cây vợt lên khán đài cho những người đã hò reo cổ vũ anh cả trận.

Bên cạnh sự thấu hiểu với khó khăn của Medvedev, Tiafoe cũng thừa nhận hành động từ phía tay vợt Nga "hài hước đến điên rồ" trên góc nhìn của một khán giả. Tiafoe cũng hy vọng Medvedev sớm tìm lại phong độ cũng như đẳng cấp vốn có trong thời gian tới.

Có quan điểm tương tự Tiafoe là Boris Becker. Cựu số một thế giới cho rằng Medvedev đang gặp trục trặc về tâm lý, một vấn đề tương tự mà đồng hương Andrey Rublev từng mắc phải vào năm ngoái. Theo Becker, Medvedev nên nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia thực thụ.

"Nếu Daniil muốn thay đổi tình hình và cần trợ giúp, tôi luôn sẵn sàng. Ngoài ra, cậu ấy còn có gia đình và rất nhiều bạn bè sẵn lòng giúp đỡ", Becker nói. "Quan trọng là cậu ấy muốn gì và đưa ra quyết định như thế nào. Chỉ cậu ấy mới biết rõ những gì đã xảy ra với bản thân".

Mỹ Mở rộng là Grand Slam duy nhất Medvedev vô địch từ đầu sự nghiệp, đánh bại Novak Djokovic ở chung kết năm 2021. Đây cũng là giải thành công nhất của anh với hai lần về nhì vào 2019 và 2023. Anh còn ba lần thua chung kết Australia Mở rộng và hai lần vào bán kết Wimbledon.

Phong độ của Medvedev hai năm gần đây đi xuống rõ rệt. Anh chưa vô địch ATP Tour kể từ Rome Masters năm 2023. Từ đó tới nay, tay vợt Nga thất bại sáu trận chung kết liên tiếp, bao gồm hai Grand Slam và một Masters 1000. Mùa này, Medvedev mới chỉ vào chung kết một lần tại giải ATP 500 ở Halle và thắng đúng một trận trong bốn giải Grand Slam.

Huyền thoại John McEnroe, người bình luận ở Mỹ Mở rộng năm nay, khuyên tay vợt 29 tuổi nghỉ ngơi đến hết năm để hồi phục các chấn thương lưng và vai, đồng thời tìm lại cảm hứng thi đấu.

Vy Anh