Medvedev ném 6 cây vợt, ngồi khóc ở Mỹ Mở rộng

MỹDaniil Medvedev tranh cãi với trọng tài, rồi ném vợt cho khán giả, khi thua Benjamin Bonzi 3-6, 5-7, 7-6 (5), 6-0, 4-6 ở Mỹ Mở rộng tối 24/8.

Medvedev khép lại trận đấu năm set giàu cảm xúc bằng một pha tràn lưới nhưng không với tới bóng. Tay vợt Nga gục ngã ở match-point thứ hai phải cứu, sau khi tránh được thất bại ở set ba. Dưới sự hò reo của khán giả sân Louis Amstrong, Medvedev - người vẫn tự nhận là kẻ phản diện trong mắt CĐV Mỹ - ném sáu cây vợt trong túi về phía khán đài.

Medvedev thất vọng ném vợt sau khi bị loại sớm ở Mỹ Mở rộng, ở tổ hợp Flushing Meadows tối 24/8. Ảnh: Reuters

Tay vợt Nga rời giải với sự thất vọng khi thua ngay vòng một, nhưng đã cống hiến màn trình diễn ấn tượng với những CĐV kiên nhẫn xem trận đấu tới nửa đêm. Điểm nhấn của Medvedev là game 10 set ba, khi Bonzi cầm giao bóng để kết thúc trận đấu. Trong khoảnh khắc tay vợt Pháp giao bóng một, trọng tài Greg Allensworth phát hiện một nhiếp ảnh ra di chuyển trên sân. Ông cho tạm dừng trận đấu, yêu cầu nhiếp ảnh gia rời sân và để Bonzi được giao lại bóng một. Medvedev phản ứng quyết định này, cho rằng Bonzi phải giao bóng hai.

Cựu vô địch Mỹ Mở rộng 2021 tiến về phía Allensworth tranh cãi. Anh nói với camera đang ở gần đó: "Nhiếp ảnh gia muốn về nhà, các bạn ạ. Anh ấy được trả lương theo trận, không phải theo giờ".

Phát biểu của Medvedev khiến các khán đài náo nhiệt với những tiếng hét và la ó. Tay Nga lập tức khuấy động bầu không khí bằng những cử chỉ và lời nói khuyến khích đám đông tiếp tục, mặc cho ông Allensworth cố lấy lại sự yên tĩnh để trận đấu tiếp tục. Tình huống bị gián đoạn năm phút, trước Bonzi bắt đầu lại với cú giao bóng một. Medvedev cứu được match-point sau loạt đôi công, trong tiếng hò reo của khán giả. Anh sau đó thắng game đỡ bóng để gỡ hòa 5-5, khiến khán đài bùng nổ.

Medvedev thắng loạt tie-break set ba, rồi thắng 6-0 ở set bốn khi nhận được sự cổ vũ từ hơn hai vạn khán giả. Anh suýt tạo nên màn ngược dòng ấn tượng, nếu Bonzi không chơi xuất sắc ở set cuối. Nhưng đây vẫn là trận đấu tệ của Medvedev về mặt thống kê, với 64 lỗi tự đánh hỏng. Thất bại thứ hai liên tiếp của Medvedev trước Bonzi ở vòng một Grand Slam, sau trận thua bốn set tại Wimbledon hồi tháng Sáu.

Sau trận, Medvedev đập nát vợt rồi ngồi khóc trên sân. Mùa giải Grand Slam thảm họa của Medvedev với chỉ một trận thắng ở vòng một Australia Mở rộng. "Tôi đang chơi tệ, và tệ hơn ở những điểm quan trọng", anh nói sau trận. "Mọi thứ, từ giao bóng đến volley, trả giao... bất cứ điều gì đều tệ. Tôi sẽ cố gắng hơn vào năm sau".

Medvedev ngồi khóc sau khi đập vợt ở vòng một Mỹ Mở rộng. Ảnh: Reuters

Mùa này Medvedev vào bán kết Masters 1000 Indian Wells, rồi chung kết ATP 500 Halle Mở rộng. Nhưng phong độ của anh đã sa sút thảm hại so với thời đỉnh cao. Trước đó, tay vợt Nga từng chơi ít nhất một trận chung kết major mỗi năm, từ 2021 đến 2024.

Vy Anh