Đồng nghiệp, khán giả tưởng nhớ Châu Hải My

Tài tử Lữ Lương Vỹ, người yêu cũ của Châu Hải My cùng đồng nghiệp và hàng triệu khán giả tưởng nhớ cô.

Tối 12/12, sau khi công ty quản lý công bố tin Hải My qua đời, Lữ Lương Vỹ viết trên trang cá nhân: "Quá đột ngột. Hải My, mong em yên nghỉ. Biết tin, lòng anh mãi không thể bình lặng. Cảm ơn em mang những điều đẹp đẽ cho cuộc đời, mong ở thế giới khác, em tiếp tục vui tươi. Mong người nhà vượt qua giai đoạn khó khăn, bảo trọng".

Diễn viên Hong Kong Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ gặp lại nhau tại các sự kiện giải trí. Ảnh: St Headline

Lữ Lương Vỹ là mối tình đầu của Châu Hải My, cô yêu tài khi 19 tuổi. Năm 1988, tài tử cầu hôn Hải My - khi đó 22 tuổi - ở Mỹ, sau đó họ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ ở đây. Một năm sau đám cưới, hai người chia tay. Trên Toutiao, Châu Hải My từng nói thấy bản thân vội vã, hồ đồ khi làm đám cưới. Bởi sống chung, diễn viên mới phát hiện Lữ Lương Vỹ có những điểm cô không ngờ tới.

Lữ Lương Vỹ cũng nói lúc đó cả hai quá trẻ, thiếu bao dung và thông cảm cho nhau, chưa hiểu thế nào là yêu. Tuy nhiên, cả hai không hận thù, trở lại làm đồng nghiệp, bạn bè. Họ trò chuyện, chụp hình chung mỗi khi gặp nhau ở những sự kiện giải trí. Lữ Lương Vỹ cũng là gương mặt quen thuộc màn ảnh Hong Kong, từng đóng Bến Thượng Hải, Tuyết sơn phi hồ, Tân Bao Thanh Thiên, Thư kiếm ân cừu lục.

Lý Nhược Đồng (trái) và Châu Hải My ghi hình show truyền hình hồi cuối tháng 10. Ảnh: Weibo/Li Ruotong

Ngoài Lữ Lương Vỹ, nhiều đồng nghiệp thương tiếc Châu Hải My. Diễn viên Lý Nhược Đồng viết: "Mình sốc và đau lòng khi hay tin bạn qua đời. Cuối tháng 10, chúng ta còn gặp nhau khi đi làm, không ngờ đó đã là lần cuối. Mong bạn của tôi yên nghỉ, mong thiên đường không có nỗi đau bệnh tật".

Theo St Headline, Châu Hải My sống chung với bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, biểu hiện bởi tình trạng viêm tại nhiều cơ quan (da, khớp, máu, tim, phổi, thận). Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương. Sau khi cô mất, tài tử Nhậm Đạt Hoa cho biết sinh thời Hải My vốn yếu ớt, bạn bè không ai đụng mạnh vào diễn viên vì cơ thể cô rất dễ bầm tím.

Hải My trong "Đại náo Quảng Xương Long". Ảnh: St Headline

Diễn viên Chúc Tự Đan, từng hợp tác Hải My trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019, cho biết thời đóng phim, cô được đàn chị hướng dẫn nhập vai Chu Chỉ Nhược, cô coi Châu Hải My là người thầy của mình. Các nghệ sĩ như Trần Pháp Dung, Giang Mỹ Nghi, Đào Đại Vũ cũng đăng bài tưởng nhớ đồng nghiệp.

Châu Hải My từ 19 tuổi đến 57 Châu Hải My từ năm 19 tuổi đến 57. Video: Bilibili

Theo Sina, tin Hải My qua đời gây sốc với nhiều fan, các chủ đề quanh sự việc thu hút hàng tỷ lượt xem trên Weibo. Loạt cụm từ khóa "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược", "Lupus ban đỏ hệ thống", "Lần cuối Châu Hải My dự sự kiện", "Châu Hải My từng nói đời không hối tiếc" vào top chủ đề nổi bật trên các mạng xã hội.

Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược. Video: Bilibili

Tại Việt Nam, cô quen thuộc với khán giả qua các phim Mạt đại hoàng tôn, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994, Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Đông, Tứ hải tung hoành. Bạn đọc PhilippheMinh Lexukan viết trên VnExpress: "Là đàn ông, nhưng khóe mắt giờ đây cứ cay cay, ráng kìm nén cảm xúc, không để bà xã tôi thức giấc. Vậy là giờ đây, nữ thần một thời tuổi trẻ của thế hệ 7x, 8x đã mãi mãi ra đi. Đọng lại trong lòng tôi nỗi tiếc thương vô hạn. Sống mãi trong tim tôi, Châu Hải My - một thời để nhớ".

Nghinh Xuân