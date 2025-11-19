Đông Nam Á trước ngưỡng cửa lịch sử ở Asian Cup

Arab SaudiAsian Cup 2027 có thể là kỳ giải đầu tiên chứng kiến 5 đại diện Đông Nam Á cùng góp mặt.

Qua 18 kỳ Asian Cup, Đông Nam Á hai lần có 4 đội tuyển tham dự. Lần đầu vào năm 2007, khi Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia là đồng chủ nhà. Bốn cái tên này sau đó tiếp tục cùng nhau góp mặt tại Qatar 2023.

Đến VCK tại Arab Saudi năm 2027, Indonesia có vé đầu tiên nhờ giành quyền dự vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á. Trong khi đó, Singapore gây bất ngờ với tấm vé thứ hai, và cũng là lần đầu tiên sau 43 năm, kể từ kỳ giải 1984 làm chủ nhà.

Tiền đạo Singapore Ilhan Fandi (số 19) mừng bàn ấn định chiến thắng Hong Kong 2-1 ở lượt năm bảng C vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Kai Tak, Hong Kong ngày 18/11/2025. Ảnh: FAS.

Thành tích của Singapore là lịch sử, nhưng cũng kết hợp cả những may mắn khi vào bảng C vòng loại cuối. Họ chỉ thuộc nhóm hạt giống số ba, nhưng được gặp đội hạt giống số một Ấn Độ vốn xuống dốc không phanh. Sau 5 lượt đấu, đại diện Nam Á chưa biết thắng, và mới thua hàng xóm Bangladesh, kém 47 bậc trên bảng FIFA, với tỷ số 0-1.

Đối thủ đáng ngại nhất với Singapore là Hong Kong. Nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Gavin Lee, đại diện Đông Nam Á đã ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ hôm qua 18/11. Singapore có 11 điểm, hơn Hong Kong ba điểm và hiệu số đối đầu, từ đó giành vé dự Asian Cup sớm một lượt trận.

Đông Nam Á chắc chắn sẽ có thêm một đại diện dự Asian Cup khi Việt Nam và Malaysia cạnh tranh ở bảng F. Malaysia dẫn đầu với 15 điểm, hơn Việt Nam 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu Việt Nam thắng Lào tối nay 19/11, hai đội sẽ quyết đấu ở lượt cuối trên sân Việt Nam ngày 31/3/2026.

Vòng loại cuối áp dụng hiệu số đối đầu để phân bậc, sau điểm số. Vì vậy, Việt Nam phải thắng cách biệt 5 bàn trước Malaysia mới giành ngôi đầu, do đã thua 0-4 ở lượt đi. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể giành vé sớm nếu Malaysia kháng cáo bất thành cáo buộc của FIFA trong vụ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch. Khi ấy, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở hai trận thắng Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư.

Hai đội tuyển Đông Nam Á có cơ hội dự Asian Cup 2027 còn lại là Philippines (bảng A) và Thái Lan (D). Trong khi đó, Campuchia đã bị loại từ vòng play-off. Myanmar, Brunei, Lào và Timor Leste đã sớm dừng bước ở vòng loại cuối.

Trước lượt năm, Philippines đang dẫn đầu, nhưng việc chỉ thắng Maldives 2-0 khiến họ tụt bậc do kém Tajikistan hiệu số bàn thắng thua (+10 so với +11). Vì vậy, đội buộc phải thắng trên sân của Tajikistan tại lượt cuối. Ở lượt đi, hai đội đã hòa 2-2.

Thái Lan cũng phải bước vào trận sinh tử ở lượt cuối, và buộc phải thắng Turkmenistan. Nhưng họ có lợi thế thi đấu sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ. Ở lượt đi, Thái Lan thua Turkmenistan 1-3, với bất lợi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.

Bảng B vòng loại cuối còn chứng kiến trận quyết đấu tranh vé ở lượt cuối, giữa Lebanon và Yemen.

Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. 19 đội tuyển góp mặt cùng chủ nhà Arab Saudi, gồm Australia, Indonesia, Singapore từ LĐBĐ Đông Nam Á, Iraq, Iran, Qatar, UAE, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Kuwait, Syria (Tây Á), Uzbekistan, Kyrgyzstan (Trung Á), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên (Đông Á).

Nhật Bản là đội vô địch Asian Cup nhiều nhất, với 4 lần vào các năm 1992, 2000, 2004, 2011. Xếp sau là Arab Saudi (1984, 1988, 1996), Iran (1968, 1972, 1976), Hàn Quốc (1956, 1960), Qatar (2019, 2023), Isreal (1964), Kuwait (1980), Iraq (2007) và Australia (2015).

Hiếu Lương