Singapore dự Asian Cup sau 43 năm

Hong KongSingapore trở thành Quốc gia Đông Nam Á thứ hai giành vé dự VCK Asian Cup 2027, sau cuộc ngược dòng thắng Hong Kong 2-1 vào tối 18/11.

Trước lượt năm bảng C vòng loại cuối, Singapore và Hong Kong đang dẫn đầu với cùng 8 điểm. Đội nào thắng trên sân Kai Tak sẽ có vé chính thức dự Asian Cup 2027 sớm một lượt trận. Tính chất quan trọng giúp sân Kai Tak, có 50.000 chỗ ngồi, đã gần được lấp đầy với 47.762 khán giả, trong đó khoảng 2.0000 người cổ vũ cho Singapore.

Tuy nhiên, người hâm mộ Hong Kong được hưởng niềm vui sớm từ phút 15. Camargo tạt bóng từ cánh phải để Matt Orr lẻn vào giữa Hariss Harun và Harhys Stewart đánh đầu thành bàn.

Đội tuyển Singapore mừng tấm vé dự Asian Cup 2027 sau khi thắng Hong Kong 2-1 ở lượt năm bảng C vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Kai Tak, Hong Kong ngày 18/11/2025. Ảnh: Straits Times.

Chủ nhà lùi xuống chơi phòng ngự phản công khiến đội khách gần như bất lực. Nhưng trong nghịch cảnh, Singapore lại có màn ngược dòng chỉ trong bốn phút từ 64 đến 68.

Trước vòng cấm, tiền đạo vào sân thay người Ilhan Fandi tâng bóng vào vòng cấm. Shawal Anuar như từ dưới đất chui lên tâng bóng qua đầu thủ môn Wang Zhenpeng trong vòng cấm ở góc hẹp trái gỡ hòa. Sau đó, chính Fandi vô-lê chân trái ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 2-1 và chính thức đưa Singapore đến Arab Saudi vào năm 2027.

Sau năm lượt đấu, Singapore có 11 điểm, hơn Hong Kong ba điểm và hiệu số đối đầu (thắng 2-1 và hòa 0-0), trong khi chỉ còn một lượt trận. Trong khi đó, Bangladesh và Ấn Độ mới có hai điểm cũng hết cửa đi tiếp.

Người hâm mộ Singapore ăn mừng tại Our Tampines Hub, Singapore sau khi đội nhà thắng Hong Kong 2-1 ở lượt năm bảng C vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Kai Tak, Hong Kong ngày 18/11/2025. Ảnh: Straits Times.

"Sau bao năm thi đấu không tốt, những giấc mơ không tưởng và những lần tan vỡ, những ngày tháng tươi đẹp đã đến", bài viết trên báo Singapore Straits Times có đoạn. "Những chú sư tử (biệt danh của Singapore) được ăn mừng thành tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà".

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam gửi lời chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử. "Sau bao năm đau khổ, những chú sư tử đã giành quyền dự Asian Cup nhờ màn trình diễn xuất sắc", ông Tharman viết trên Facebook. "Cảm ơn tất cả vì lối chơi đồng đội và bản lĩnh trước đông đảo khán giả đối thủ".

Lần gần nhất Singapore dự Asian Cup là từ năm 1984, với tư cách chủ nhà và dừng bước ở vòng bảng. Sau đó, họ chưa từng tham dự bất kỳ giải đấu lớn nào cấp châu lục và thế giới, mặc dù từng có tham vọng dự World Cup 2010 và 2034. Họ từng ở rất gần vé dự Asian Cup 1996 và 2011 nhưng đều bỏ lỡ ở trận cuối.

Bóng đá Singapore đã rơi vào tình trạng trì trệ từ sau chức vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2012. Từ đó đến nay, họ chỉ hai lần vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2020 và 2024, và một lần giành HC đồng SEA Games 2013.

Singapore trở thành Quốc gia Đông Nam Á thứ hai, sau Indonesia, dự Asian Cup 2027. Những đội tuyển khác cũng còn cơ hội dự giải là Philippines (bảng A), Thái Lan (D), Malaysia và Việt Nam (F). Lịch sử chưa từng chứng kiến năm đội tuyển Đông Nam Á dự Asian Cup. Nhiều nhất là bốn vào năm 2007 và 2023, với Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Với 728 km2, Singapore trở thành Quốc gia có diện tích nhỏ nhất dự Asian Cup 2027. Trong khi đó, Bahrain là nước có dân số ít nhất dự giải, với khoảng 1,4 triệu người.

Hiếu Lương